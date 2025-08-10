Una automotriz ofrece a su pickup y auto más vendidos en cuotas y a tasa 0

Las ventas de autos 0km vienen creciendo mes a mes, y una de las claves detrás de ese repunte es el financiamiento. De hecho, el 47% de las operaciones concretadas en junio de 0km se realizaron mediante algún tipo de plan de financiación, lo que evidencia el peso que esta herramienta tiene hoy en el mercado, según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa).

Parte de este fenómeno se explica también por la amplia variedad de alternativas de financiamiento que ofrecen las automotrices. Uno de los fuertes de Volkswagen, segunda marca con más patentamientos en lo que va del año, es sostener la tasa 0 para varios de sus modelos más emblemáticos.

En concreto, el Polo y la pickup Amarok, sus unidades más destacadas en términos de ventas en la actualidad. En ese sentido, así quedan las opciones de financiación para el Polo para agosto:

Volkswagen Polo: tasa 0 a 18 meses financiando hasta $13.500.000.

tasa 0 a 18 meses financiando hasta $13.500.000. Volkswagen Polo: tasa 14,9% a 18 meses financiando hasta $20.000.000.

tasa 14,9% a 18 meses financiando hasta $20.000.000. Volkswagen Polo: tasa 19,9% a 24 meses financiando hasta $16.000.000.

Poco tiempo atrás Volkswagen lanzó el nuevo Polo Comfortline

En lo que refiere a la Amarok, esta camioneta cuenta con las siguientes opciones:

Volkswagen Amarok: tasa 0 a 18 y 24 meses financiando hasta $18.000.000

tasa 0 a 18 y 24 meses financiando hasta $18.000.000 Volkswagen Amarok: tasa 9,9% a 24 meses financiando hasta $24.000.000.

tasa 9,9% a 24 meses financiando hasta $24.000.000. Volkswagen Amarok: tasa 13,9% a 24 meses financiando hasta $20.000.000.

tasa 13,9% a 24 meses financiando hasta $20.000.000. Volkswagen Amarok (sólo versión Trendline 4x2): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $18.000.000.

tasa 0 a 12 meses financiando hasta $18.000.000. Volkswagen Amarok (sólo versión Trendline 4x2): tasa 11,9% a 18 meses financiando hasta $18.000.000.

La Volkswagen Amarok es producida en la Argentina Volkswagen Argentina

Parte de la propuesta de la automotriz alemana incluye una cobertura “Todo Riesgo” de Zurich por nueve meses, con una franquicia del 6%, al valor de un seguro de Terceros Completo Premium. Además, todos los modelos adquiridos mediante financiación pueden acceder a una extensión de garantía por un año o 20.000 kilómetros adicionales, a través del programa “Tu VW Vale +”.