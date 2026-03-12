La automotriz premium que sorprendió al mercado con un modelo tope de gama por menos de US$45.000

La industria automotriz argentina suma cada vez más propuestas en distintos segmentos y el premium, uno de los que más creció el año pasado, no se queda atrás. En ese contexto, BMW Group Argentina lanzó el nuevo MINI Countryman D, equipado con motorización diésel con tecnología mild hybrid.

Una de las particularidades del modelo es que ingresa al país sin pagar el arancel extrazona del 35%, ya que fue incluido dentro del cupo anual de vehículos electrificados reglamentado por el Gobierno nacional.

Esto hizo que se posicione como el MINI más accesible de la marca, con un precio de lanzamiento de US$43.500.

Este modelo ingresa al país sin pagar el arancel extrazona del 35%

En la gama, figura después el MINI Countryman C Classic, con un precio de lista de US$54.900, por lo que el nuevo modelo se encuentra como una alternativa US$11.400 más económica dentro de la gama.

Cómo es el MINI Countryman D

Según la marca, esta propuesta destaca por ofrecer mayor espacio y versatilidad por sus mide 4444 mm de largo, 1843 mm de ancho y 1661 mm de alto.

Los faros cuentan con tecnología LED

Debajo del capot, está equipado con un motor diésel de cuatro cilindros y dos litros con tecnología mild hybrid de 48V, que desarrolla hasta 163 CV de potencia y 400 Nm de torque; todo asociado a una caja automática Steptronic de doble embrague de siete velocidades.

Con esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima declarada de 208 km/h. Además de sus prestaciones, uno de sus puntos fuertes es el bajo consumo: declara un promedio mixto de 5,1 L cada 100 km. En los laterales monta llantas de 17 pulgadas Profile Spoke en color gris y la tracción es delantera.

Este modelo equipa unas llantas 17 pulgadas

En lo que hace a la tecnología, esta nueva propuesta equipa sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás, entre otros elementos.

Ahora bien, en materia de seguridad incorpora airbags frontales y laterales para conductor y acompañante, airbags de cabeza integrados en el marco del techo y el montante A para las cuatro plazas exteriores, sistema de frenos antibloqueo y control de frenos en curvas (ABS y CBC), control dinámico de estabilidad (DSC) y sensor de colisión e indicador de fallo de neumáticos.