Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado

Ford, en el marco de la vigésima edición de Expoagro, la muestra agroindustrial que se desarrolla en San Nicolás, presentó la llegada de nuevas versiones de trabajo para su pickup Ranger. El lanzamiento completa el ciclo de inversiones por US$870 millones en la planta de General Pacheco.

A partir de abril, el mercado local recibe la Ranger Cabina Simple y la Ranger Cabina Chasis, junto con la incorporación de una transmisión automática para la versión XL Doble Cabina.

En cuanto a la configuración técnica, todas las unidades de la gama XL incluyen el motor Panther 2.0 turbodiésel que entrega 170 CV a 3500 rpm y un torque de 405 Nm. Las versiones Cabina Simple, Cabina Chasis y la Doble Cabina base cuentan con caja manual de seis velocidades.

Por su parte, la Doble Cabina suma una transmisión automática de seis marchas con convertidor de par. Para las tareas de campo, las variantes 4x4 integran caja de transferencia con modos 2H, 4H y 4L, además de bloqueo de diferencial trasero y control de descenso. La capacidad de vadeo llega a los 800 milímetros y el despeje mínimo del suelo se ubica en 230 mm para la Cabina Chasis.

La versatilidad para el trabajo es un pilar fundamental en este lanzamiento. La variante Cabina Simple ofrece una caja de carga 48% más larga que la Doble Cabina y un ancho entre pasarruedas de 1238 milímetros.

La opción Cabina Chasis se orienta a servicios, logística e industria, permitiendo diversos carrozados. En materia de capacidad, todos los modelos superan la tonelada: la Cabina Chasis 4x4 alcanza los 1310 kilogramos, mientras que las versiones Cabina Simple 4x4 y 4x2 cargan 1162 y 1139 kilogramos, respectivamente. En remolque, la capacidad llega a los 3500 kilogramos en la Doble Cabina automática.

Estas variantes llegan para robustecer la oferta de la compañía, que hoy destina el 70% de su producción a mercados de América Latina como Brasil, Chile, Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Según datos de la compañía, la planta de Pacheco incrementó su capacidad operativa para pasar de fabricar 330 unidades diarias a 380, lo que representa un aumento del 30% desde el anuncio realizado en julio de 2025.

Este crecimiento productivo, que alcanza un 45% respecto al lanzamiento original del modelo, busca sostener la competitividad de la pickup frente a competidores directos como la Toyota Hilux.

El esquema de precios sugeridos al público para el lanzamiento en abril comienza en $43.500.000 pesos para la Ranger XL Cabina Simple 4x2 manual, quedando de la siguiente manera toda la gama:

Ranger XL Cabina Simple 4x2 MT: $43.500.000

$43.500.000 Ranger XL Cabina Chasis 4x4 MT: $49.500.000

$49.500.000 Ranger XL Cabina Simple 4x4 MT: $52.000.000

$52.000.000 Ranger XL Doble Cabina 4x2 AT: $51.400.000

$51.400.000 Ranger XL Doble Cabina 4x4 AT: $56.200.000

De cara al futuro la terminal del óvalo busca para fabricar en el país la versión híbrida enchufable de la Ranger desde 2027 (que será en versión doble cabina), para la cual realizó una inversión de US$170 millones.