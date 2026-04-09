Una automotriz prepara el lanzamiento de su nuevo SUV y muestra los secretos del diseño de autos

San Pablo.- El segmento de los SUV fue, sin dudas, uno de los que más creció en el último tiempo. Dentro de él, el subsegmento B (compactos) gana cada vez más protagonismo, con una oferta en constante expansión que suma incluso variantes crossover.

Para sumar un nuevo competidor, Chevrolet, que viene de duplicar sus ventas en 2025 frente a 2024, se prepara para el lanzamiento del Sonic, su nuevo sport utility.

Se trata del nuevo Chevrolet Sonic, un SUV crossover compacto que se produce en Brasil, fue desarrollado en la región y, por el momento, estará destinado exclusivamente a este mercado.

El Chevrolet Sonic se ubica dentro del portafolio de la marca entre el Onix y Tracker, y sus principales rivales serán el Volkswagen Nivus y el Renault Kardian.

Aunque todavía no se confirmaron versiones, configuraciones ni motorizaciones, sí se conocen algunas de sus dimensiones: mide 4,23 m de largo, 1,77 m de ancho y 1,53 m de alto.

Además, incorpora un nuevo conjunto de faros LED con proyector (con el que se logró reducir la masa de los componentes y mejorar en un 19% la eficiencia lumínica), junto con una carrocería reforzada, un nuevo esquema de suspensión, vías y llantas específicas, además de evoluciones mecánicas y electrónicas.

Chevrolet mostró al Sonic camuflado, de cara a su lanzamiento

Otro frente comunicado es la nueva generación del sistema Chevrolet Intelligent Driving, se trata de un conjunto de asistencias avanzadas de seguridad para la conducción que monitorea permanentemente el escenario por delante para ayudar al conductor en situaciones de riesgo.

En el modelo también debuta un sistema con una cámara de mayor definición y aproximadamente un 40% más de área de cobertura. Esto le permite identificar con mayor precisión a otros vehículos, peatones y ciclistas, ampliando el campo de visión y mejorando la rapidez de respuesta de los sistemas de asistencia a la conducción.

“A pesar de formar parte de un programa global, el Chevrolet Sonic fue ideado y liderado por nuestro equipo en América del Sur, lo que aporta al proyecto toda nuestra experiencia en crear productos de volumen pensados para atender las demandas reales del consumidor de la región hoy, pero también preparados para acompañar la evolución de esas necesidades en el futuro”, dijo Fabio Morgan, ingeniero jefe del producto.

Cómo se desarrolla un auto desde cero hasta su lanzamiento

En vísperas del lanzamiento del Sonic, Chevrolet invitó a la prensa a su Centro Tecnológico en San Pablo, para mostrar todas las etapas del desarrollo de un modelo: desde su origen como idea, analizando lo que demanda el mercado, hasta la producción de unidades de pre-serie y el inicio de la fabricación a escala.

En el desarrollo de un modelo utilizan visores de realidad aumentada

Todo comienza con la concepción del vehículo, una etapa clave en la que áreas como planificación e ingeniería trabajan en conjunto para interpretar las tendencias del mercado y el comportamiento del consumidor. En esta fase se define la estrategia de portafolio, la viabilidad del proyecto y el posicionamiento del modelo, además de dar forma a los primeros bocetos de diseño.

Luego llega el desarrollo, donde ese concepto inicial se transforma en un producto concreto. A través de simulaciones virtuales, se ajustan aspectos técnicos y se validan soluciones antes de pasar a la producción real.

Mediante simulaciones digitales, se optimizan distintos aspectos técnicos

También, en el desarrollo, se integran los proveedores, se define el proceso productivo y se toman decisiones clave en términos de costos, contenido y tecnología.

En paralelo, se optimizan componentes y sistemas mediante herramientas digitales que permiten mejorar variables como el rendimiento, la eficiencia o la iluminación, reduciendo tiempos y costos de desarrollo. Todo esto permite anticiparse a posibles fallas y llegar a un producto más afinado antes de su fabricación física.

El proceso hasta el lanzamiento de un auto dura aproximadamente cuatro años

En la tercera etapa se lleva a cabo la homologación y validación, una instancia en la que se construyen prototipos y se los somete a pruebas exigentes de durabilidad, maniobrabilidad, desempeño y seguridad. Además, se completan las certificaciones legales y se realizan los ajustes finales antes de iniciar la producción en serie y definir la estrategia de lanzamiento del vehículo.

Cómo es el campo de pruebas de Cruz Alta de Chevrolet

Los modelos, una vez que cuentan con unidades de pre-serie, también son testeados en el Campo de Pruebas de Cruz Alta, en Indaiatuba, San Pablo. Se trata del campo de pruebas más grande del hemisferio sur, inaugurado en 1974.

El campo de pruebas de General Motors en Brasil es el más grande del hemisferio sur

El predio cuenta con una extensión de aproximadamente 50 kilómetros en 18 pistas, donde se recrean diferentes condiciones de manejo y superficies para evaluar el comportamiento dinámico, la durabilidad y la seguridad de los vehículos. Allí se recorren más de 6.000.000 de kilómetros al año en ensayos, lo que permite detectar fallas, ajustar componentes y validar soluciones en condiciones reales.

Además, el centro dispone de cinco laboratorios especializados que abarcan áreas clave como seguridad, sistemas eléctricos y electrónicos, emisiones, ruido y vibraciones, y desempeño térmico. En estos espacios se realizan pruebas específicas que complementan los ensayos en pista, con el objetivo de garantizar que cada vehículo cumpla con los estándares técnicos y regulatorios.

En el campo de pruebas se realizan pruebas de choque para evaluar la seguridad

En números, el complejo lleva adelante más de 10.000 tests de emisiones por año, acumula más de 3500 crash tests desde su inauguración en 1997 y realiza más de 500 validaciones eléctricas y electrónicas anuales.