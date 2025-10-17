Una automotriz regresa a la Argentina y trae un SUV con cinco estrellas en seguridad

En los últimos años, la industria automotriz argentina experimentó cambios significativos, destacándose especialmente la apertura que facilitó la llegada de nuevas marcas y modelos, impulsando un mercado más competitivo, incluyendo a los vehículos electrificados.

En esa línea, Geely, una marca de autos de origen chino, en esta ocasión, regresa al país de la mano de Autos Sustentables del Sur, una firma importadora que comenzó a operar aproximadamente en noviembre de 2024 y que recibió 500 unidades dentro del primer cupo de 50.000 autos electrificados habilitado por el Gobierno nacional, que permite su ingreso sin pagar el 35 % de arancel extrazona.

Producto de este beneficio tributario, esta compañía trajo al Geely EX5 Pro, un SUV 100% eléctrico que se convierte en el primero en pisar suelo argentino desde el regreso de la marca. El mismo se presentó en un evento el pasado jueves 16 de octubre.

“Este modelo es la punta de lanza del regreso. El modelo tiene cinco estrellas en Euro NCAP. Además, el mes pasado se presentó en Brasil con mucho éxito. Por eso comenzamos con este modelo en particular”, comentó Juan Azamendia, director de Autos Sustentables del Sur.

El Geely EX5 Pro ingresa sin pagar el arancel extrazona

“Elegimos este momento porque creemos que el mercado argentino está listo para dar un salto hacia la electrificación, y Geely está preparada para acompañarlo con tecnología, innovación y una red de concesionarios que asegurará calidad de servicio en todo el país”, agregó Azamendia, quien dijo que tienen 10 concesionarios en toda la Argentina.

“Son 10 concesionarios pero uno tiene dos bocas, tenemos muchas más propuestas pero no estamos nombrando más por una cuestión de volumen. Tenemos un cupo de 500 unidades de acá a diciembre (de electrificados) y el primer envío que llega los primeros días de octubre, son 100 unidades, 10 autos por concesionario, porque no queremos que se queden sin autos hasta la segunda tanda. Entonces hasta que no salga la segunda tanda, no vamos a nombrar más concesionarios. Recién para 2026 sumaríamos 10 concesionarios más con el portfolio más amplio", agregó.

Este modelo cuenta con garantía oficial de la marca, según la importadora Autos Sustentables del Sur Marks

En cuanto a los repuestos de estos autos, Azamendia dijo: “Con los repuestos no solo cubrimos los vehículos que se van a comercializar en esta primera etapa, sino que también estamos trayendo repuestos de los vehículos que se comercializaron en la etapa anterior para satisfacer esa necesidad”.

Ahora bien, en lo que refiere a la relación de la marca china con esta importadora, Azamendia sostuvo: “El 2 de noviembre junto con la comitiva presidencial argentina que va a visitar China, invitados por Geely, vamos a viajar nosotros con nuestra red de concesionarios”.

Cómo es el Geely EX5 Pro

Este SUV cuenta con un sistema de propulsión eléctrica que entrega 217 CV, 320 Nm de torque y una eficiencia energética del 90 %, lo que establece un nuevo estándar para los vehículos eléctricos.

En CABA los autos eléctricos nunca pagan patente

En cuanto al rendimiento, el auto acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos, alcanza una velocidad máxima de 175 km/h y ofrece los modos de conducción Eco, Normal y Sport. Alimentado por la batería LFP Short Blade de Geely, alcanza una autonomía de 413 km (certificación INMETRO) y una eficiencia regenerativa del 94,18 % con cuatro niveles de regeneración.

En seguridad trae dos airbags frontales, dos laterales y dos de cortina, control de tracción y estabilidad, frenos ABS, EBD, asistencia de frenado y antivuelco electrónico, recordatorio de cinturón en todos los asientos, asistente de arranque en pendiente y descenso, cámara 360°, sistema de frenado multicolisión, entre otros elementos.

Vista interior del Geely EX5

En esta oportunidad, este modelo cuenta con una garantía oficial de fábrica por 3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero. La garantía es transferible, de manera que se mantiene vigente ante un cambio de dueño. De cara a 2026, la garantía oficial se extenderá a 5 años, tanto para los modelos nuevos como para los vendidos en 2025.

“Algo importante a mencionar es que la garantía es de Geely. Muchos importadores cuando compran autos tienen la opción de comprarlo con o sin garantía, sin embargo, todos los nuestros vienen con garantía de la misma marca, por lo cual la garantía es del vehículo”, remarcaron desde Autos Sustentables del Sur.

El precio de venta es de US$34.800.

Los próximos pasos de Geely

“En los primeros días del año próximo ingresará un auto a combustión muy solicitado, el Geely Coolray Lite. Luego, dentro de la oferta de modelos electrificados, llegará el Geely Monjaro, un SUV híbrido, y también el Geely Radar, una pickup compacta electrificada”, adelantó Azamendia de cara a 2026.

Respecto a cómo cambió la percepción sobre los autos provenientes de China, Azamendia comentó a LA NACION: “El mundo se rinde a los pies de las automotrices chinas. No hay manera de competirles en ningún nivel, ya sea en tecnología, calidad o seguridad, y, por supuesto, el precio también importa. Pero creo que no es el futuro, es el presente: la gente ya no percibe a la industria automotriz china como sinónimo de mala calidad”.