Una de las automotrices con más ventas en la Argentina congela sus precios para este mes

En un escenario donde las automotrices ajustan sus estrategias comerciales para sostener el ritmo de ventas, Volkswagen optó por mantener congelados los precios de todos sus modelos durante abril, luego de que en marzo presentara dos listas de referencia, una a comienzos de mes y luego otra con los valores actualizados a la baja. La medida alcanza a toda su gama, desde los vehículos de entrada hasta SUV, sedanes y pickups.

El movimiento se da en un contexto de mercado con señales mixtas. En marzo se patentaron 48.972 vehículos, lo que implicó una suba del 16,53% respecto de febrero y un incremento interanual del 3,87%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Sin embargo, el acumulado del año alcanza las 157.078 unidades, con una leve caída del 1,24% frente al mismo período de 2025.

Dentro de ese panorama, Volkswagen tuvo un desempeño destacado, ya que se ubicó como la segunda marca más vendida del mes, con 6031 unidades patentadas y una participación del 13,1% del mercado, solo por detrás de Toyota (6696 unidades; 14,5%).

En la base de su oferta, el modelo más accesible de la marca es el Tera Trend MSI manual, con un precio de $36.755.250. Le sigue el Polo Track MSI MT, que se ofrece a $37.567.500.

El modelo más accesible de la marca es el Tera Trend MSI manual, con un precio de $36.755.250 Volkswagen Argentina

Dentro de los sedanes, el Virtus presenta una gama amplia que arranca en $45.645.750 y llega hasta los $60.297.950 en su versión Exclusive 250TSI automática. Por su parte, el Vento GLI, con perfil más deportivo, tiene un valor de $72.746.050.

El segmento clave para la terminal alemana es el de los SUV, donde sostiene una fuerte presencia en el mercado local. El Nivus arranca en $43.554.600 y alcanza los $54.029.100 en su versión Outfit.

El SUV Nivus arranca en $43.554.600 y alcanza los $54.029.100 en su versión Outfit

El T-Cross, en tanto, se posiciona entre $50.766.550 y $65.330.350, mientras que el Taos —uno de los modelos que se producía en el país y ahora llega importado desde México— se comercializa entre $57.511.950 y $66.319.150. En el segmento superior, el Tiguan se ofrece en dos versiones: Life a $77.574.100 y R-Line a $81.647.800.

El Tiguan se ofrece en dos versiones: Life ($77.574.100) y R-Line ($81.647.800)

En línea con el peso que tienen las pickups en el mercado argentino, la Amarok mantiene una amplia gama de versiones. Los precios parten desde $54.980.250 en la variante Trendline 4x2 manual y llegan hasta los $99.370.900 en la versión Black Style V6 4x4 automática.

Por su parte, la Saveiro, dentro de los vehículos comerciales livianos, se ubica entre $43.098.250 y $50.973.100 según versión.

Lista completa de precios de Volkswagen en abril 2026

POLO

Polo Track MSI MT: $37.567.500

$37.567.500 Polo Comfortline 170TSI AT: $43.768.250

$43.768.250 Polo Highline 170TSI AT: $47.341.650

El Polo Track arranca en los $37.567.500

VIRTUS

Virtus MSI MT: $45.645.750

$45.645.750 Virtus Trendline 170TSI AT: $48.180.550

$48.180.550 Virtus Comfortline MSI MT: $49.160.050

$49.160.050 Virtus Highline 170TSI AT: $53.498.850

$53.498.850 Virtus Exclusive 250TSI AT: $60.297.950

El Volkswagen Virtus arranca en los $45.645.750

TERA

Tera Trend MSI MT: $36.755.250

$36.755.250 Tera Comfort 170TSI AT: $41.561.750

$41.561.750 Tera High 170TSI AT: $45.609.400

$45.609.400 Tera Outfit 170TSI AT: $46.747.750

En el caso del Tera cotiza a $36.755.250 en su versión de entrada

NIVUS

Nivus 170TSI MT: $43.554.600

$43.554.600 Nivus Trendline 200TSI AT: $46.232.750

$46.232.750 Nivus Comfortline 200TSI AT: $48.913.850

$48.913.850 Nivus Highline 200TSI AT: $52.815.650

$52.815.650 Nivus Outfit 200TSI AT: $54.029.100

El Nivus comienza en los $43.554.600

T-CROSS

T-Cross Trendline 170TSI MT: $50.766.550

$50.766.550 T-Cross Trendline 200TSI AT: $53.379.850

$53.379.850 T-Cross Comfortline 200TSI AT: $57.735.900

$57.735.900 T-Cross Highline 200TSI AT: $63.728.600

$63.728.600 T-Cross Extreme 200TSI AT: $65.330.350

El Volkswagen T-Cross "Extreme" figura a $65.330.350

TAOS

Taos Comfortline 250TSI AT: $57.511.950

$57.511.950 Taos Highline 250TSI AT: $65.470.200

$65.470.200 Taos Highline Bi-Tono 250TSI AT: $66.319.150

El Volkswagen Taos va desde los $57.511.950 hasta los $66.319.150

VENTO

Vento GLI 350TSI DSG: $72.746.050

El Vento GLI, sedán de tipo sport, figura a $72.746.050

TIGUAN

Tiguan Life 250TSI DSG: $77.574.100

$77.574.100 Tiguan R-Line 250TSI DSG: $81.647.800

El Tiguan R-Line cotiza a $81.647.800 IGNACIO ARNEDO

AMAROK

4X2:

Trendline TDI MT: $54.980.250

$54.980.250 Comfortline TDI MT: $60.969.000

$60.969.000 Comfortline TDI AT: $66.629.600

$66.629.600 Highline TDI MT: $67.471.000

$67.471.000 Highline TDI AT: $74.071.550

La Amarok Highline V6 AT cotiza a $92.857.600

4X4:

Trendline TDI MT: $63.653.650

$63.653.650 Comfortline V6 AT: $79.179.500

$79.179.500 Highline V6 AT: $92.857.600

$92.857.600 Extreme V6 AT: $99.096.300

$99.096.300 Hero V6 AT: $99.096.300

$99.096.300 Black Style V6 AT: $99.370.900

SAVEIRO

Saveiro Trendline CS MSI MT: $43.098.250

$43.098.250 Saveiro Comfortline CD MSI MT: $45.961.500

$45.961.500 Saveiro Extreme CD MSI MT: $50.973.100