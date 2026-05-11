Una marca de autos de lujo hizo un motor V16 de casi un metro de largo para su último modelo deportivo

La marca francesa Bugatti volvió a hacer historia. En el séptimo capítulo de su serie documental "Una nueva era", que se encuentra disponible en YouTube, la casa de Molsheim reveló los detalles de un desarrollo inédito para la industria automotriz.

Se trata de un motor V16 atmosférico, de casi un metro de largo, con 1000 caballos de potencia. Es el primer impulsor de este tipo destinado a la producción en serie desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

La firma, con más de un siglo de tradición en la búsqueda de la excelencia técnica, encaró este desafío como parte de su transición hacia una nueva etapa marcada por la innovación y la electrificación. Se trata de un propulsor sin precedentes que promete cambiar las reglas del juego.

El camino comenzó en 2021, cuando Mate Rimac se unió a los especialistas de Cosworth para dar forma a una arquitectura inédita. Lejos de las pruebas tradicionales, Bugatti optó por construir directamente un motor completo para testear su rendimiento.

El nuevo V16 de Bugatti en proceso

Así nació una mecánica que destaca no solo por su potencia, sino también por el compromiso sensorial que ofrece: el sonido, la respuesta y la entrega de fuerza fueron diseñados con un nivel de exigencia propio del arte, para dar una experiencia de manejo completa.

Uno de los elementos centrales del desarrollo fue el plenum, pieza clave en un motor atmosférico, que recibió especial atención para equilibrar prestaciones y estética.

Este V16 atmosférico de 8.3 litros cobra vida en el nuevo Bugatti Tourbillon, donde se combina con un sistema híbrido que añade tres motores eléctricos. Conjuntamente, el sistema de propulsión desarrolla una potencia de 1800 CV, de los cuales 1000 CV corresponden al motor de combustión a 9000 rpm, complementado a la perfección por tres motores eléctricos que proporcionan 800 CV adicionales.

El Tourbillon disfrutará del nuevo motor de Bugatti

Con esta configuración, el Tourbillon acelera de 0 a 100 km/h en solo 2 segundos y declara una velocidad máxima de 445 km/h. Pero más allá de las cifras, lo que define al nuevo modelo es la conexión emocional con el conductor y una experiencia mecánica pensada al detalle, según definen desde la marca.

Con el nuevo motor, la marca francesa busca volver a redefinir su concepto de lujo, impulsando todo más allá del diseño: proponer una visión de ingeniería donde cada componente busque la innovación y persiga la obsesión por la perfección. Con el V16 como estandarte, la marca inicia así una nueva era de hiperdeportivos que apuntan al futuro sin renunciar a la emoción del pasado.

Bugatti creó un nuevo motor V16 para su hypercar

La aplicación del nuevo motor de Bugatti no sólo representa una proeza técnica, sino también una declaración filosófica en un momento de transición crítica para la industria. En un mundo donde las normativas ambientales y las demandas de eficiencia parecen alejar cada vez más a los fabricantes del rugido de la combustión, este desarrollo demuestra que aún hay espacio para la emoción mecánica, siempre que se la reinterprete bajo parámetros contemporáneos.

El equilibrio entre tradición y vanguardia, entre lo analógico y lo eléctrico, podría definir el futuro de los hiperdeportivos. La electrificación no necesariamente implica la desaparición del placer de conducción, sino que más bien abre la puerta a nuevas formas de interpretar el alto rendimiento.