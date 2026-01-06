Tablas de posiciones del Rally Dakar, tras la etapa 3

Se llevó a cabo este martes la tercera etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita e importantes cambios en las tablas de posiciones de varias categorías. El tramo tuvo lugar en Al-Ula con un recorrido de 666 kilómetros.

En motos el australiano Daniel Sanders se sostiene como líder con un tiempo de 12 horas, 12 minutos y 31 segundos y su nuevo escolta es el español Tosha Schareina, que desplazó a su compatriota Edgar Canet. En autos hay nuevo podio: manda el estadounidense Mith Guthrie con 11 horas, 27 minutos y 20 segundos y lo escoltan, desde muy cerca, el checo Martin Prokop y el sueco Mattias Ekstrom. La novedad fue la caída del qatarí Nasser Al-Attiyah del primero al décimo puesto.

El australiano Daniel Sanders sigue liderando en la categoría motos del Rally Dakar 2026 GIUSEPPE CACACE� - AFP�

En Challenger ya no comanda el argentino David Zille, quien descendió al quinto lugar. El árabe Yasir Seaidan es el primero con 12 horas, 47 minutos y 51 segundos y lo persigue el neerlandés Puck Klaassen a 2 minutos, 53 segundos. En Missión 1000 Benjamín Pascual sí se sostiene en la cima con 55 puntos junto al chino Yi Guanghui y el español Jordi Juvanteny.

En camiones, una de las categorías más atractivas, el neerlandés Mitchel Van Den Brink sacó más distancia en el primer lugar porque domina con 13 horas, 22 minutos y 57 segundos y sus seguidores están a más de 8 minutos, los checos Martín Macik y Ales Loprais.

Por último, en SSV también cambió el liderazgo porque el francés Xavier De Soultrait pasó al tercer lugar y el nuevo vehículo más rápido es el del estadounidense Brock Heger con 13 horas, 8 minutos y 47 segundos. Segundo marcha el portugués Gonçalo Guerreiro a 43 segundos.

Tabla de posiciones del Dakar 2026

Motos

Daniel Sanders (Australia) - 12 horas, 12 minutos y 31 segundos

Tosha Schareina (España) +1 minuto y 13 segundos

Ricky Brabec (Estados Unidos) - +3 minutos y 7 segundos

Autos

Mith Guthrie (Estados Unidos) - 11 horas, 27 minutos y 20 segundos

Martin Prokop (República Checa) - +26 segundos

Mattias Ekstrom (Suecia) -+1 minuto y 8 segundos

Challenger

Yasir Seaidan (Arabia Saudita) - 12 horas, 47 minutos y 51 segundos

Puck Klaassen (Países Bajos) - +2 minutos y 53 segundos

Lucas Del Río (Chile) - +3 minutos y 50 segundos

Camiones

Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - 13 horas, 22 minutos y 57 segundos

Martín Macik (República Checa) - +8 minutos y 21 segundos

Ales Loprais (República Checa) - +8 minutos y 54 segundos

SSV

Brock Heger (Estados Unidos) - 13 horas, 8 minutos y 47 segundos

Gonçalo Guerreiro (Portugal) - +43 segundos

Xavier De Soultrait (Francia) - +11 minutos y 7 segundos

Dakar Classic

Maxence Gublin (Francia) - 254 puntos

Karolis Raisys (Lituania) - 262 puntos

Marco Leva (Italia) - 279 puntos

Missión 1000

Benjamín Pascual (Argentina) / Yi Guanghui (China) / Jordi Juvanteny (España) - 45 puntos

Jie Yang (China) - 42 puntos

Miguel Puertas (España) - 39 puntos

Stock

Rokas Baciuska (Lituania) - 14 horas, 4 minutos y 7 segundos

Ronald Basso (Francia) - +28 minutos y 49 segundos

Stephane Peterhansel (Francia) - +55 minutos y 47 segundos

Stephane Peterhansel escaló al tercer lugar en Stock GIUSEPPE CACACE� - AFP�

La actividad continuará este miércoles desde la madrugada en la Argentina con la tercera etapa, también en Al-Ula pero con 78 kilómetros de enlace y 452 de especial. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-

6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-

7/1 - Etapa 4: Al-Ula (Marathon).

8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail.

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.

10/1 - Descanso en Riyadh.

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

17/1 - Etapa 13: Yanbu.