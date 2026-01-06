Tablas de posiciones del Rally Dakar, tras la etapa 3

El tercer tramo se desarrolló este martes en Al-Ula; el podio de autos cambió por completo y Daniel Sanders sigue dominando en motos; David Zille bajó al quinto lugar en Challenger
Se llevó a cabo este martes la tercera etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita e importantes cambios en las tablas de posiciones de varias categorías. El tramo tuvo lugar en Al-Ula con un recorrido de 666 kilómetros.
En motos el australiano Daniel Sanders se sostiene como líder con un tiempo de 12 horas, 12 minutos y 31 segundos y su nuevo escolta es el español Tosha Schareina, que desplazó a su compatriota Edgar Canet. En autos hay nuevo podio: manda el estadounidense Mith Guthrie con 11 horas, 27 minutos y 20 segundos y lo escoltan, desde muy cerca, el checo Martin Prokop y el sueco Mattias Ekstrom. La novedad fue la caída del qatarí Nasser Al-Attiyah del primero al décimo puesto.
En Challenger ya no comanda el argentino David Zille, quien descendió al quinto lugar. El árabe Yasir Seaidan es el primero con 12 horas, 47 minutos y 51 segundos y lo persigue el neerlandés Puck Klaassen a 2 minutos, 53 segundos. En Missión 1000 Benjamín Pascual sí se sostiene en la cima con 55 puntos junto al chino Yi Guanghui y el español Jordi Juvanteny.
En camiones, una de las categorías más atractivas, el neerlandés Mitchel Van Den Brink sacó más distancia en el primer lugar porque domina con 13 horas, 22 minutos y 57 segundos y sus seguidores están a más de 8 minutos, los checos Martín Macik y Ales Loprais.
Por último, en SSV también cambió el liderazgo porque el francés Xavier De Soultrait pasó al tercer lugar y el nuevo vehículo más rápido es el del estadounidense Brock Heger con 13 horas, 8 minutos y 47 segundos. Segundo marcha el portugués Gonçalo Guerreiro a 43 segundos.
👏🤩 A winner’s welcome at the bivouac.#Dakar2026 #DakarInSaudi @FordRacing pic.twitter.com/I1BUtAHOQi— DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2026
Tabla de posiciones del Dakar 2026
Motos
- Daniel Sanders (Australia) - 12 horas, 12 minutos y 31 segundos
- Tosha Schareina (España) +1 minuto y 13 segundos
- Ricky Brabec (Estados Unidos) - +3 minutos y 7 segundos
Autos
- Mith Guthrie (Estados Unidos) - 11 horas, 27 minutos y 20 segundos
- Martin Prokop (República Checa) - +26 segundos
- Mattias Ekstrom (Suecia) -+1 minuto y 8 segundos
Challenger
- Yasir Seaidan (Arabia Saudita) - 12 horas, 47 minutos y 51 segundos
- Puck Klaassen (Países Bajos) - +2 minutos y 53 segundos
- Lucas Del Río (Chile) - +3 minutos y 50 segundos
Camiones
- Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - 13 horas, 22 minutos y 57 segundos
- Martín Macik (República Checa) - +8 minutos y 21 segundos
- Ales Loprais (República Checa) - +8 minutos y 54 segundos
SSV
- Brock Heger (Estados Unidos) - 13 horas, 8 minutos y 47 segundos
- Gonçalo Guerreiro (Portugal) - +43 segundos
- Xavier De Soultrait (Francia) - +11 minutos y 7 segundos
Dakar Classic
- Maxence Gublin (Francia) - 254 puntos
- Karolis Raisys (Lituania) - 262 puntos
- Marco Leva (Italia) - 279 puntos
Missión 1000
- Benjamín Pascual (Argentina) / Yi Guanghui (China) / Jordi Juvanteny (España) - 45 puntos
- Jie Yang (China) - 42 puntos
- Miguel Puertas (España) - 39 puntos
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 14 horas, 4 minutos y 7 segundos
- Ronald Basso (Francia) - +28 minutos y 49 segundos
- Stephane Peterhansel (Francia) - +55 minutos y 47 segundos
La actividad continuará este miércoles desde la madrugada en la Argentina con la tercera etapa, también en Al-Ula pero con 78 kilómetros de enlace y 452 de especial. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
- 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
- 7/1 - Etapa 4: Al-Ula (Marathon).
- 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail.
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.
- 10/1 - Descanso en Riyadh.
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
