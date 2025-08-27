Una marca de lujo presentó dos nuevos autos en la Argentina

En el mítico Autódromo Óscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, la marca de los cuatro anillos ofició de anfitriona en el Audi Driving Center a un grupo de periodistas para que prueben en pista el nuevo S3, tanto en su carrocería sportback como sedán.

El modelo de la marca alemana se hizo esperar, pero finalmente arribó para comercializarse en nuestro mercado y completó la familia complementada por el A3 y el RS3. El nuevo agregado se presenta como opción intermedia.

Se trata del restyling de la cuarta generación presentada en 2020, pero que viene con cambios estéticos, aumento de la potencia y mejoras en el equipamiento. Continúa con el motor 2.0 TFSI de cuatro cilndros, pero que ahora entrega 333 CV (antes traía 290 CV) y unos 420 Nm de torque disponibles en un rango más amplio (de 2100a 5500 rpm).

Esto le permite lograr una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos. Sigue con la tracción quatrro en las cuatro ruedas y se establecieron mejoras en su caja de cambios S Tronic de siete marchas, que con su nuevo software permite que el modelo empuje desde bajas revoluciones con mayor solvencia, generando cambios más rápidos y explosivos.

El nuevo Audi S3 Sportback en color Amarillo Pitón

Las principales diferencias en su equipamiento en relación a la versión de 2020 es que suma frenado automático de emergencia, control de velocidad de crucero adaptativo, asistente de cambio de carril, un nuevo paquete de iluminación interior y el kit de reparación de neumáticos.

El diseño frontal también experimentó modificaciones. Los tradicionales anillos de la marca se presentan en 2D, como marca la nueva línea, las luces son matrix LED de 24 píxeles (la anterior era de 15) y 3 DRL. Sus tomas de aire son más grandes y angulosas junto al diseño de la parrilla hexagonal más ancha y plana. En lo que a la parte posterior refiere, las ópticas fueron rediseñadas, se rebajó la suspensión 15 mm, se establecieron llantas Audi Sport de 18″ y se le dio al difusor una estética más deportiva, además de un sistema de escape cuádruple.

El Audi S3 en versión sedán color Verde Distrito Metalizado junto al sportback color Amarillo Pitón

En el interior hubieron retoques sutiles. Las butacas deportivas son eléctricas en tapizado de cuero o cuero sintético según la configuración con costuras contrastadas de la línea S y se introdujo una nueva selectora de marchas. Con el restyling llegó el Car Play/Android Auto inalámbrico y un sistema de sonido SONOS Premium 3D. Continúa con la pantalla de 10,1″ en el centro del habitáculo y el instrumental digital de 12,3″.

Interior del nuevo Audi S3

Como gran distintivo para la experiencia de manejo, heredó del RS3 la tecnología de divisor de par, que permite distribuir el par entre las ruedas traseras desde la pantalla digital en el interior. Ambas siluetas, sportback y sedán, salen al mercado argentino con un precio de US$88.500.