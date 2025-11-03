Una reconocida automotriz china vuelve a la Argentina con nuevo socio y apuesta fuerte al mercado local

Son 17 años de presencia en el mercado y más de 55.000 unidades circulando por calles y rutas del país. Chery es por lejos la marca china con mayor trayectoria en el mercado local asiático, donde su nombre empezó a sonar cuando esa industria asiática se veía tan lejana como la distancia geográfica que separa a la Argentina de esa latitud.

Con crecimiento y evolución que la marca logró en estas casi dos décadas, se reanuda su presencia en la Argentina con el objetivo de delinear el portfolio para concesionarios locales con la calidad (notoriamente superior a años anteriores) adquirida en el panorama internacional.

Claro que también el escenario es diferente, porque ahora la firma nacida en la ciudad de Wuhu (provincia china de Anhui) ya no está sola, sino que comparte mercado con nuevos jugadores provenientes de ese país que fueron desembarcando con vehículos sumamente competitivos y agresivos planes comerciales.

Esta situación, con estos condimentos y ante esas reglas de juego, suena a todo un desafío por donde se lo mire y analice, pero también un lindo reto para el tipo empresario decidido a fortalecer y amplificar sus unidades de negocio como Leandro Iraola, presidente del Grupo Corven, empresa de origen familiar con 56 años en la industria.

Leandro Iraola, presidente del Grupo Corven

A su histórica presencia como fabricante de autopartes (arrancó con la fabricación de amortiguadores) le fue sumando participación en otros rubros hasta llegar al tamaño de actividad que tiene en la actualidad.

Hoy, Grupo Corven tiene presencia en multiplicidad de rubros como repuestos, neumáticos, motocicletas (como importador y líneas de ensamblado), vehículos comerciales como mini trucks y camiones urbanos.

Acostumbrado a trabajar con compañías chinas, ahora suma a Chery para completar el perfil de grupo dedicado a soluciones integrales de movilidad. En diálogo con LA NACION, y en el marco de una cumbre global que la compañía llevó a cabo días atrás en su sede central, el empresario se refirió a los planes que tiene para la automotriz que acaba de relanzar en la Argentina, la importancia de contar con el respaldo del exportador chino, los productos de avanzada y los modelos que tiene en mente para traer al mercado local.

La más tradicional entre las chinas

“Lo cierto es que hace dos o tres años no tomaba la real dimensión del monstruo mundial que realmente es Chery, hasta que viajé y tuve una reunión con el presidente de la compañía, quien de inmediato me hizo entender que estaba equivocado. Me mostró los productos que estaban en pleno desarrollo y todo el potencial para los próximos años, y la verdad es que me quedé anonadado”, arranca reflexionando ante la inicial pregunta de “¿Por qué Chery?“. De inmediato, completa el concepto que traería a la charla en más de una oportunidad: “cuando uno toma un proyecto de este tipo está mirando el negocio a futuro, no simplemente el presente, y ahí entra en juego todo el potencial y el lugar de preponderancia que tiene la marca que reporta más del 70% de las ventas totales del grupo”.

“Por eso debo reconocer que Franco Macri (Grupo SOCMA) fue todo un visionario al traerla al país por primera vez, ya que se adelantó casi 20 años a todo lo que vendría en el futuro y el nivel expansivo que la industria china tiene en la actualidad. Elegimos Chery porque es la compañía que mejor representa toda esa revolución tecnológica tanto en materia de propulsión como de seguridad y al mismo tiempo la evolución en cuanto a calidad. Hoy, un cliente que compra un auto chino está subiéndose a un auto muy superior al de hace unos años”, remarca.

Una parte de la ofensiva de modelos híbridos

— En el marco de la serie de reuniones que tuvo con los directivos de la compañía durante su viaje: ¿se habló del plano industrial y de la posibilidad de producir en la Argentina?

— Es algo que me han preguntado porque siendo un grupo industrial es natural que se generen esos rumores, pero no es un tema que esté en mis manos, sino una cuestión que pasa por una decisión política a nivel macro. Hoy el Gobierno está otorgando cupos de importación, por lo tanto, mientras los vehículos con tecnología electrificada se importen con arancel cero, se seguirá con esa modalidad de importación. Tenemos que trabajar en la competitividad argentina.

Más allá de eso, nuestro corazón está en la industria y por eso nos mantenemos expectantes para ver cómo se van dando las cosas, ya que lo importante es estar atento al avance de la condiciones económicas y políticas. Nosotros estamos totalmente dispuestos a acompañar y aportar en todo lo que sea mejor para el sector.

— De evaluar esa posibilidad, ¿ya tienen idea de lo que se podría producir?

— Tiene que ser el producto que mueva el mercado, el que se venda. Hoy ese vehículo es el SUV, por ahí van las ventas. Si en algún momento se puede hacer algo, sería ese tipo de carrocería.

— A pocos días de relanzar Chery en el país y luego de esta visita a su sede central, ¿qué sensaciones y qué proyecciones se llevan para la Argentina?

— Tuvimos una excelente reunión con el presidente de Chery Internacional (Zhang Guibing) en la que hablamos del crecimiento de la compañía, su expansión a nivel global, del resurgir de la marca en la Argentina bajo la representación del Grupo Corven y de todo lo que va a venir de la mano de la tecnología Chery Super Hybrid (CSH) que es realmente impresionante, con vehículos que alcanzan autonomías de hasta 1400 kilómetros. Tienen la mirada puesta décadas hacia adelante, piensan de acá a 20 o 30 años. Nos vamos muy satisfechos porque esa es nuestra estrategia para la Argentina, la de expansión y fortalecimiento a largo plazo.

— En la conferencia se habló de autos de mayor tecnología y calidad a precios más accesibles, ¿eso se puede llegar a aplicar en la Argentina y llevar a un acomodamiento generales de precios?

— A mí entender hay que buscar que todos ganemos, porque es vital para la industria argentina, para la gente que trabaja en ella y para el cliente. Tenemos que trabajar para que no haya una destrucción de la industria genuina y para que los importadores puedan importar. No sirve cuando gana uno solo, la idea es que les vaya bien a todos. Vemos que el Gobierno está trabajando en esa dirección, esta primera apertura comercial me parece que es muy buena porque le muestra a la gente que hay un producto distinto en el mundo, más lindo y mejor equipado a un precio más conveniente. O cerrás el mercado y te quedás con productos de menor tecnología, o te sumás a lo que está ocurriendo en todos los países de la región, que reciben autos de otras partes del mundo.

Esto pasó primero con la industria del juguete, nosotros en nuestro caso perdimos el mercado de exportación de autopartes en manos de los chinos. Y ahora está pasando con los autos. Mis 22 años de trayectoria en China me han dejado ver esta evolución que obliga a la industria argentina a reconfigurarse, pero no hay que olvidarse de la gente que trabaja en ella, de los miles de empleados. Yo tengo mi corazón en la industria y por eso creo en la búsqueda de un equilibrio. Lo que no puede ocurrir es llegar a una industria ineficiente y que lleve a que la gente pague un sobrecosto. Ese es el desafío.

— ¿Qué representa Chery para el Grupo Corven que maneja tal caudal de marcas, incluyendo motos de diferentes procedencias?

— Es una marca muy importante. Hoy es la N°1 de exportación de los últimos 20 años de crecimiento de China. Es el grupo que más exporta con todas sus marcas y la segunda compañía de importación y exportación de ese país, con lo cual para nosotros es sumamente importante. A lo largo de nuestra trayectoria y trabajando con tantas marcas, siempre hemos cumplido en objetivos y conducta con China, India, Japón, Taiwán, EE.UU, y Brasil. Claro que esto se logra con un gran equipo como el me acompaña.

En lo personal desde lo pasional, cuando hago negocios me gusta que sucedan cosas buenas y que funcionen, no solo se hace negocio por la plata a toda costa y sin importar el costo. Hacemos lo que nos gusta y trabajamos para que eso funcione. Pero es clave no solo decir sino hacer, tal como le digo a mis hijos “muchachos no digamos sino hagamos”. Ese es mi estilo.

Chery es la marca número uno de exportación de los últimos 20 años de crecimiento de China

— En la noche de relanzamiento de Chery usted dijo “primero los repuestos y luego los autos”, ¿cuál es el plan definido en ese sentido? ¿incluye dar soporte a los anteriores usuarios de la marca?

— Totalmente, con el grupo SOCMA nos veníamos reuniendo desde hace tiempo, para analizar la situación y delinear los pasos a seguir, ver los repuestos que ellos ya tenían para armar un listado de las piezas que teníamos que traer. Compramos repuestos para atender de la manera más acorde y con la mayor rapidez, para brindar un servicio como corresponde al cliente que confió en la marca. Estamos llevando adelante un plan serio y eficiente. No miramos el negocio inmediato, sino a largo plazo, un aspecto que nos diferencia de otros importadores.

— Habiendo tanta marca china en el país, ¿por dónde pasa el argumento para que un cliente elija a Chery?

Somos la única marca china que cuenta con un capital tan grande en la Argentina: los 55.000 autos ya vendidos. Hay una oportunidad de crecimiento muy grande y sería una picardía no atender a ese cliente para que nos vuelva a elegir. Hoy ya tenemos un gran caudal que se acerca para comprar su nuevo vehículo, atraídos por la evolución de los productos, porque ven que no tienen nada que ver con la tecnología de los modelos de hace 17 años.

— Hablemos de los primeros pasos a seguir en la Argentina a partir del encuentro con las máximas autoridades de la compañía...

— Aún no tenemos completamente cerrada o delineada la estrategia. Lo que ellos piden y necesitan es que atendamos correctamente al cliente, que tengamos una buena posventa, con un servicio eficiente, que estemos cerca del comprador. Y eso es clave porque habla de una estrategia de crecimiento sólida. Obviamente que quieren vender más, pero no nos imponen una cifra, al margen de que en nuestro país hay una política de cupos que aún no está muy bien definida.

Arrizo 8, el sedán que llegará en los próximos meses

— ¿Tienen planes de contar con concesionarios propios dentro de la red?

— Hicimos un desarrollo de red con un equipo profesional de 30 personas que saben mucho de cómo manejar este negocio. Tengo un grupo que trabaja a pleno para eso, invirtiendo horas y horas con un enorme empeño. Estamos eligiendo a los mejores concesionarios para que se sumen al proyecto, que confíen en el Grupo Corven. Reitero, es clave mirar a largo plazo y necesitamos que la gente esté en esa sintonía, con idea de desarrollar la marca y no pensando en el negocio inmediato. Concesionario propio probablemente tengamos algunos, pero no por ahora. Hoy nos enfocamos en contar con una base de datos de todos los clientes para atenderlos de la mejor manera y hacer todo lo más profesional posible. Invertimos en acciones que nos diferencian del resto de las marcas que fueron llegando al país.

— ¿Piensan ofrecer planes de ahorro?

— Está en carpeta su desarrollo, esperamos poder lanzarlo en 2026.

— Lo vimos manejando la pickup Himla, la primera mediana de la marca, ¿qué le pareció?

— La verdad es que gustó mucho, me pareció muy buena. Nos metimos en una pista llena de barro en un día lluvioso, con las condiciones bastante adversas y la noté muy aplomada. Destaco la asistencia eléctrica de la dirección, porque hace que el manejo sea más parecido al de un auto, el alto nivel de terminación interior. Hay que tener en cuenta que es el primer vehículo de este tipo que lanzan y no debemos perder de vista que una vez que arrancan, no paran de evolucionar y lo hacen muy rápido.

— ¿La ve en la Argentina?

— Sí, claro que la veo. Sin dudas, de hecho, vamos a llevar la muestra para ir probando y analizar detenidamente las posibilidades.