Únicos y escondidos: cuáles son los autos más raros patentados en la Argentina

Verlos en la calle de seguro sería impactante: no son autos comunes. Son piezas extrañas, muy llamativas y que cautivan a cualquiera que se tope con una, sea o no fanático del motor. El mundo cuenta con muchos de ellos pero en Argentina son un rara avis. Es más, de los 10.226.606 autos patentados en los últimos 17 años, según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), de estos modelos solo se patentó uno de cada uno.

Deportivos y de colección, llamativos, antiguos y escondidos. En algun momento de este último período, alguien compró y registró este modelo para convertirse en el único dueño que lo posee en el país.

Aston Martin Vantage

Deportivo, elegante y lujoso; las tres palabras que describen al modelo del fabricante británico no cambian con el paso del tiempo. Motor V8, tracción trasera y transmisión tanto manual como automática son las alternativas del Vantage. Ideal para los amantes de la velocidad: llega hasta los 290 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 4,9s.

Para los amantes de la velocidad, un Aston Martin Vantage shutterstock - Shutterstock

En Argentina solo existe uno. Se patentó en el año 2007 y se convirtió en el único ejemplar del superdeportivo en el país. Al igual que todos los autos de esta lista, el nombre del dueño es una incógnita pero de encontrarlo en la calle sería muy difícil no reconocerlo.

Audi RS7

Aunque así lo parezca, no es en realidad un diseño tan exclusivo; pero sus características dan cuenta de una potencia y diseño puestos al servicio de la velocidad. Con un motor de 600CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3.6 segundos, transmisión Tiptronic de ocho velocidades -manual y automático combinado- y un precio que supera los €150.000 lo hacen un vehículo muy codiciado en el viejo continente.

"La bestia" alcanza los 305 km/h y en Argentina solo se registraron dos Reuters

Sin embargo, en Argentina no hay muchos; de hecho, solo existen dos patentados en 2017 y 2018. Su diseño exterior no es demasiado llamativo por lo que sería fácil confundirlo, a simple vista, con otro modelo de la marca. No obstante, el ojo clínico sabe diferenciarlo y entusiasmarse por ver y soñar con manejar uno de estos ejemplares.

Bentley 4.5

Así como hay lugar para los deportivos, hay también para los autos clásicos. El Bentley 4.5 fue un modelo desarrollado por el fabricante británico Bentley Motors entre 1927 y 1931 y el elegido por la empresa para representarla en varias competencias: 24 horas de Le Mans en 1928 y 1929, el Gran Premio de Francia y 500 millas de Brooklands en 1930.

Un clásico con mucha historia, oculto en las calles argentinas shutterstock - Shutterstock

Ahora bien, es importante saber que pese a su historia es sumamente exclusivo. El modelo se hacía a medida según el cliente y en todos esos años apenas se fabricaron 720 unidades, una de las cuales se encuentra en la Argentina y fue patentada en el 2010.

Ferrari Portofino

“El gran turismo italiano por excelencia”, así lo define la propia marca a un vehículo sumamente veloz. Con su motor V8 de 600CV acelera de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos; naftero, manual con siete velocidades y con el cuidado diseño de toda Ferrari se transforma en la unidad ideal para los amantes del lujo y la rapidez.

Su versión en color azul es aún más codiciada shutterstock - Shutterstock

Un Ferrari es por demás llamativo y este, aún más. En Europa puede ser que se vea más seguido pero en la Argentina hay que estar muy atento: solo existe uno y fue patentado en 2021.

Jaguar SS 100

S.S. Cars Limited fue fundada en 1922 y se reconvirtió en 1935. Fabricó autos exclusivos hasta 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial les impidió seguir operando y a partir de 1945 cambió su identidad para ser conocida como Jaguar Cars Limited. En medio de toda esa transformación, le dieron vida al Jaguar SS 100, un vehículo que se fabricó entre 1936 y 1939.

Solo 48 se comercializaron en el exterior del Reino Unido y uno de ellos está en el país shutterstock - Shutterstock

Era considerado, incluso en aquel entonces, como un auto muy raro y caro. La mayoría de estos vehículos fueron comercializados en el mercado local y apenas 48 se exportaron al mundo, acorde a páginas especializadas. En la Argentina se registra un único patentamiento hecho en 2010.

Lamborghini Gallardo

Motor V10 de 520CV, otra unidad sumamente veloz que se destaca por su diseño exterior y potencia. A nivel internacional, un auto muy querido; en la Argentina, polémico desde el minuto en el que pasó por la frontera. Se trata de un modelo 2007 que fue patentado en 2008 por el coronel venezolano Orán Jesús Primera Petit y que desató un escándalo diplomático. Acorde a los medio de la época, el militar ya había cesado sus funciones en la embajada cuando solicitó la importación del vehículo con franquicia diplomática para evitar impuestos.

Es común verlo en amarillo; sin embargo, en la Argentina está la versión negra del polémico Lamborghini Gallardo shutterstock - Shutterstock

Tiempo después, el auto cayó en manos del empresario José Gómez y fue exhibido en el Salón de Buenos Aires en 2013, mismo año en el que se puso a la venta por US$400.000. Sin embargo, este no es el único Lamborghini Gallardo que circuló por las calles argentinas: también hay registro de una versión en amarillo y otra en blanco aunque, informa el portal Motor1, ingresaron bajo el régimen de importación temporaria y no fueron patentados en el país.

MG MGB

Otro deportivo se asoma en la lista pero, esta vez, también es un clásico. Fue fabricado por British Motor Corporation entre 1962 y 1980 en versiones de dos y tres puertas. Aceleraba de 0 a 97 km/h en 11 segundos y fue uno de los primeros en incorporar zonas de deformación controladas.

El deportivo de la década del 70; hoy, un clásico shutterstock - Shutterstock

Una unidad muy común en los 70 pero una rareza hoy día. De la coupé deportiva solo se tiene registro de un ejemplar en la Argentina patentada, curiosamente, en 2014 según el reporte de AFAC.