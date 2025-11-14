Una marca italiana confirmó la llegada de una nueva moto aventurera a la Argentina

Moto Morini en la Argentina, la marca italiana representada en el país por Grupo Simpa S.A., presentó oficialmente la Alltrhike 450, un modelo pensado para el segmento aventurero. Este lanzamiento, que marca la llegada de la primera moto offroad de mediana cilindrada de la firma, se realizó en el Enduro Park de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

“Con la llegada de la Alltrhike 450, Moto Morini apuesta su compromiso con el segmento adventure, ofreciendo un modelo equilibrado, liviano, moderno y de gran diseño. Es una moto pensada para quienes disfrutan de la aventura, pero también buscan comodidad y estilo en el uso cotidiano”, afirmó Matías Michaylyszyn, Gerente de Negocios en Grupo Simpa S.A.

Cómo es la Alltrhike 450

Este modelo incorpora un motor bicilíndrico en paralelo de 450 cc, con distribución DOHC de 8 válvulas, refrigeración líquida y homologación Euro 5+, el cual entrega una potencia máxima de 44,2 CV a 8.500 rpm y un par de 44 Nm a 6.250 rpm.

Las llantas son tubeless de rayos tangenciales, en medidas 90/90-R21” adelante y 140/70-R17” atrás, equipadas con neumáticos mixtos Pirelli Scorpion Rally STR y ABS desconectable. A su vez, el sistema de frenos Brembo incluye doble disco delantero de 320 mm y un disco trasero de 255 mm.

Esta nueva propuesta cuenta con un peso en seco de 170 kg y una altura de asiento de 847 mm. Además, incorpora un tanque de combustible de 18 litros, parabrisas regulable, iluminación LED, guardabarros alto y asiento de doble altura, entre otros elementos.

En materia de tecnología, equipa un instrumental de 7 pulgadas con conectividad Bluetooth y navegación integrada. A esto se suman los modos de conducción, el control de tracción desconectable y el embrague antirrebote, que completan un equipamiento de última generación pensado para la aventura y la seguridad.

Por último, la firma comunicó que la nueva Moto Morini Alltrhike 450, que ya se encuentra en su red de concesionarios, está disponible en color blanco, negro y verde, con un precio sugerido de $13.200.000.