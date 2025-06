Uno por uno: estos son los autos que llegan a la Argentina en la segunda mitad de 2025

La primera mitad del año fue muy positiva para la industria automotriz argentina, marcada por un crecimiento del 78% en los primeros cinco meses de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ahora bien, para la segunda mitad del año las expectativas son también positivas, en gran parte por la baja en las tasas en los programas de financiación y la facilidad para la importación de algunos modelos. Esta combinación de variables provoca que la mayoría de los directivos del sector prevé un mercado que cierre por encima de las 600.000 unidades vendidas.

En ese marco, la mayoría de las marcas de autos ya presentaron alguna que otra novedad en lo que va del año y, para lo que resta de 2025, al mercado le esperan otras más, que van desde restylings hasta nuevos modelos.

Los autos que llegarán en la segunda mitad de 2025

FORD

Para comenzar, Ford esperó hasta finales del año pasado para hacer sin dudas su anuncio más importante para 2025. Se trata del nuevo Ford Everest, un SUV grande que llega desde Tailandia con sus tres hileras de asientos y que competirá contra el Toyota SW4, que lidera cómodamente el segmento D-SUV.

Algunas semanas atrás, la marca del óvalo comenzó con la preventa del Everest y se espera que en un futuro próximo ya esté en las calles.

Ford presentó al Everest, su SUV más grande

A su vez, este martes Ford presentó el restyling del Ford Territory con nuevo diseño y equipamiento, manteniendo en ambas versiones el motor naftero 1.8L EcoBoost que eroga 185 CV y 320 Nm de torque. Acompañado a este anuncio comunicaron la llegada de la versión híbrida para finales de 2025, que forma parte del cupo de electrificados sin arancel dispuesto por el Gobierno.

La nueva versión ya está disponible y se entregará a comienzos de julio

RENAULT

La marca del rombo, que comunicó recientemente el lanzamiento comercial del Arkana E-Tech Hybrid, el primer híbrido de la marca en el país, tiene un gran anuncio bajo su manga de cara a la segunda mitad del año. Se trata del Renault Boreal, un SUV que competirá dentro del segmento C, que estaría presente en más de 70 mercados por fuera del europeo.

Así sería el Renault Boreal, que la firma está por lanzar

VOLKSWAGEN

La marca de autos con más ventas en lo que va del año traerá este año al Volkswagen Tera, el sucesor del Gol Trend que se ubica entre el Polo y Nivus. De hecho, lo había presentado el fin de semana de Carnaval en Río de Janeiro, Brasil.

Volkswagen Tera

CHEVROLET

Chevrolet es otro de las marcas con una gran cantidad de anuncios para este año. En ese sentido, en los restantes seis meses del año llegará el Blazer EV, un SUV del segmento D desde México. Además podría llegar el Equinox, otro auto del segmento C.

El Chevrolet Blazer EV será el primer 100% eléctrico de Chevrolet en la Argentina

NISSAN

Otra marca que anunció la llegada de la renovación de un modelo fue Nissan con el Kicks, cuya nueva generación se produce en la planta de Resende en Río de Janeiro, Brasil. Un dato significativo para este auto es que arrojó cinco estrellas (la calificación más alta) en las pruebas de Latin NCAP.

Nissan Kicks

TOYOTA

La terminal japonesa ya tuvo anuncios este 2025 y promete más. Si bien no ha habido comunicación oficial, llegará este año el Yaris Cross, un SUV del segmento C que formará parte del portfolio de la marca en el país y que se ubicará entre el Yaris y el Corolla.

Yaris Cross HEV

FIAT

La firma italiana presentó en abril una renovación estética para uno de sus auto más vendidos, el Fiat Cronos, y de la mano de ese anuncio comunicó de manera oficial la vuelta al mercado local del Fiat Argo.

El renovado Cronos junto al retorno del Argo

En lo que refiere al segmento de pickups, Fiat en mayo realizó el lanzamiento industrial de la Titano, su nueva pickups del segmento mediano que comenzará a comercializarse en los próximos meses.

La Fiat Titano se fabrica en la provincia de Córdoba, Argentina

HYUNDAI

La marca de autos de origen surcoreano a finales de 2024 había presentado el Hyundai HB2O hatchback y este año complementó la gama con su opción sedán.

El HB20 sedán ya se vende en la Argentina

Para lo que resta de 2025, no hay información oficial, pero estaría llegando en la segunda mitad del año el nuevo Hyundai Santa Fe, SUV que fue elegido como el mejor del mundo en el certamen Women´s Worldwide Car Of The Year (WWCOTY).

82 periodistas mujeres de todo el mundo eligieron al Santa Fe como el auto del año (2025)

PEUGEOT

Peugeot, la marca con el auto más vendido de todo 2024 (el 208), traerá al Peugeot 408 GT, el ahora crossover (recordar que la última variante que se conoció aquí fue sedán) que saltó al segmento D. Y el otro modelo que llama la atención es el Peugeot 3008, el C-SUV que también llegará con motor naftero.

Peugeot 408

BYD

El gigante chino BYD (Build Your Dreams) confirmó oficialmente que desembarcará en la Argentina durante el tercer trimestre del año.

El BYD Dolphin Plus fue el primer auto de origen chino en sacar cinco estrellas en seguridad

En lo que refiere a los modelos que desembarcarán, pican en punta el Dolphin, un hatchback del segmento C 100% eléctrico; el Dolphin Surf, su hermano más pequeño (segmento A), que en América Latina recibe el nombre de Dolphin Mini y el Atto 2, un SUV del segmento B 100% eléctrico que hoy en la región está presente como Yuan Pro.

Cabe destacar que el modelo Dolphin Plus obtuvo un resultado de cinco estrellas en los test de seguridad de Latin NCAP.