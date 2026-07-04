Así es el Mercedes-AMG GT 43, el modelo deportivo de lujo que tiene la tecnología de la Fórmula 1

Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en la Argentina, inició la comercialización del Mercedes-AMG GT 43, una nueva variante dentro de la familia de deportivos de la marca. El modelo llega al mercado local con una configuración mecánica integrada por un motor turbo de 2.0 litros, cuatro cilindros en línea y tecnología híbrida ligera de 48 voltios.

Este propulsor M139 desarrolla 421 CV a 6750 rpm y 500 Nm de torque a 5000 rpm. Está asociado a una transmisión AMG SPEEDSHIFT MCT 9G y a un esquema de propulsión trasera. Según los datos informados por la marca, acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 280 km/h.

Una de sus particularidades técnicas está en el sistema de sobrealimentación. El motor utiliza un turbocompresor eléctrico, una solución que Mercedes-AMG vincula con la tecnología empleada por el equipo de Fórmula 1.

El sistema cuenta con un motor eléctrico integrado en el eje del turbocompresor que acelera la rueda del compresor antes de que el flujo de gases de escape tome el accionamiento principal. El objetivo es mejorar la respuesta desde bajas revoluciones y reducir la demora habitual de los motores turbo.

El motor utiliza un turbocompresor eléctrico, una solución que Mercedes-AMG vincula con la tecnología empleada por el equipo de Fórmula 1 Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

La caja AMG SPEEDSHIFT MCT 9G utiliza un embrague bañado en aceite en lugar de un convertidor de par. Según la marca, esta solución reduce peso y mejora la respuesta ante las órdenes del acelerador.

Emplea la caja AMG SPEEDSHIFT MCT 9G Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

El GT 43 se ofrece de serie con el Paquete AMG DYNAMIC PLUS. Este conjunto agrega diferencial autoblocante electrónico AMG en el eje trasero, soportes dinámicos de motor, programa de conducción RACE, suspensión rebajada en 10 milímetros, perfil aerodinámico activo de fibra de carbono y pinzas de freno AMG pintadas en amarillo.

Se ofrece de serie con el Paquete AMG DYNAMIC PLUS Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

En términos de diseño, el AMG GT 43 mantiene las proporciones características de un gran turismo, al tener un capó largo, habitáculo retrasado, parabrisas inclinado, voladizos cortos y una zaga marcada.

Mantiene las proporciones características de un gran turismo al tener un capó largo y habitáculo retrasado Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Frente a otras variantes de la familia AMG GT, se diferencia por un paragolpes delantero específico, grandes entradas de aire, pasos de rueda más estrechos, ancho de vía reducido y salidas de escape dobles redondas a ambos lados del sector trasero.

También incorpora un alerón trasero extensible que modifica su posición a partir de los 80 km/h para mejorar la estabilidad o reducir la resistencia al aire.

Se diferencia por un paragolpes delantero específico, grandes entradas de aire, pasos de rueda más estrechos, ancho de vía reducido y salidas de escape dobles redondas a ambos lados del sector trasero Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Puertas adentro, el modelo combina elementos deportivos con una fuerte presencia digital. La consola central se extiende hacia la zona inferior del tablero y el centro visual del habitáculo está ocupado por una pantalla táctil vertical de 11,9″ compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

A su vez, el equipamiento de confort y conectividad incluye techo panorámico, iluminación de ambiente, cargador inalámbrico para teléfonos, sistema de sonido Burmester Surround, climatización automática THERMOTRONIC y asientos delanteros tapizados en cuero napa con climatización.

El interior trae una pantalla táctil vertical de 11,9″ Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

En seguridad y asistencias a la conducción incorpora cámara de 360°, ayuda activa para estacionar, ayuda para maniobra evasiva, detector activo de cambio de carril y control de presión de neumáticos, entre otros elementos.

Incorpora múltiples asistencias a la conducción Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

La gama de colores contempla una pintura estándar Amarillo Sol; opciones metalizadas Negro Obsidiana, Azul Espectra, Gris Selenita y Plata Hitech; y pinturas MANUFAKTUR Blanco Opalita, Gris Alpino, Gris Silicio y Rojo Patagonia, con valores adicionales según la opción elegida. El Mercedes-AMG GT 43 ya está disponible en la Argentina con un precio público sugerido de US$229.900.