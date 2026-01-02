Velocidad en la Ruta 2: dónde están los radares y cuáles son las máximas permitidas

La Ruta 2 es uno de los puntos neurálgicos del verano, las vacaciones y los viajes a la costa. Son miles los vehículos que circulan a diario, especialmente durante la temporada alta, por lo que conocer los límites de velocidad y la ubicación de los radares fiscalizadores se vuelve esencial.

Su importancia radica no sólo en evitar abonar costosas multas por conducir a velocidades no permitidas sino para una buena convivencia en ruta y por la seguridad vial.

Aunque popularmente se la conoce como Ruta 2, en realidad se trata de una autovía. Esto implica que no cuenta con puentes elevados para los cruces, sino que los accesos y pasos se realizan al mismo nivel.

Eso provoca que la velocidad máxima permitida sea de 120 km/h. Sin embargo, es fundamental prestar atención a la señalización, ya que atraviesa zonas urbanas donde el límite suele reducirse a 100, 80 o 60 km/h según el tramo. O por el contrario, apenas inicia la Ruta 2 hay un pequeño tramo con máxima de 130 km/h.

Así, para conocer en detalle el trazado, el equipo de LA NACION Data relevó la ubicación de todos los radares dispuestos por la Ruta 2 junto con sus respectivas velocidades máximas.

En total hay 47 cámaras de fiscalización de velocidad: 37 ubicadas en puntos fijos y 10 rotativas. Casi la mitad de ellas, un 49%, controlan una velocidad máxima de 80 km/h; mientras que un 26% están fijadas en 100 km/h. Luego aparecen las que tienen un límite de 60 km/h, que representan el 13%. Por último, sólo dos cámaras miden a 130 km/h, por lo que equivalen al 4% del total.

En esta misma línea, además de controlar la velocidad a la que circulan los vehículos, las autoridades de tránsito advirtieron que comenzaron a utilizar drones en la Ruta 2 para monitorear el tránsito. En situaciones de embotellamiento, por ejemplo, la toma aérea permite identificar a los vehículos que circulan por la banquina (una maniobra estrictamente prohibida) para luego labrar el acta correspondiente.

Cuánto cuesta la multa por exceso de velocidad

En caso de que se exceda la velocidad máxima permitida y el vehículo sea captado por una cámara de fiscalización electrónica, es importante saber que el monto de la multa dependerá de cuánto se superó el límite y de la gravedad de la falta. Es decir, no todos los excesos de velocidad tienen el mismo costo.

Además de los radares fijos, en la Ruta 2 también se utilizan controles móviles operados por agentes de tránsito Alexander Steamaze - Shutterstock

En la provincia de Buenos Aires, el exceso de velocidad constituye una infracción que va de 150 a 1000 Unidades Fijas (UF), que es la medida con la que se calculan las multas. Cada UF equivale al valor de un litro de nafta premium en una estación de servicio de YPF del Automóvil Club Argentino en La Plata, por lo que el valor final se actualiza de acuerdo con ese precio.

En diciembre de 2025 una UF en la provincia de Buenos Aires equivale a $1711, por lo que las multas por exceso de velocidad oscilan entre $256.650 y $1.711.000. Además, como ocurre con la mayoría de las infracciones de tránsito, la normativa prevé el llamado “pago voluntario”, que permite abonar el 50% del valor de la multa dentro de un plazo determinado.