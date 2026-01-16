Volkswagen en Cariló. El nuevo Golf GTI, los SUVW y las experiencias off-road marcan la agenda en la costa

Volkswagen Argentina volvió a decir presente en Cariló con la inauguración de su stand de verano 2026, un espacio tradicional de la marca en la Costa Atlántica. En esta edición, el foco está puesto en la exhibición de los lanzamientos más recientes, la consolidación de su familia de SUVW y el anticipo de un modelo emblemático que llegará al país hacia fin de año.

Ubicado en Divisadero y Cerezo, el stand reúne a gran parte del portfolio actual de la marca, con propuestas que combinan producto, tecnología y experiencias para los visitantes. La apertura oficial incluyó un repaso por el desempeño de los modelos más nuevos y la presentación de las novedades que Volkswagen planea para el mercado local.

En el stand se recibirán a todos los visitantes y también a sus mascotas, ya que es un espacio “Pet Friendly”, hasta el 28 de febrero de 18h a 00h.

Adelanto del nuevo Golf GTI

Uno de los momentos destacados de la presentación fue el anticipo del nuevo Golf GTI, que llegará a la Argentina en diciembre de este año. Se trata de una unidad de exhibición correspondiente a la generación 8.5, con un facelift que introduce cambios de diseño y tecnología respecto de la versión anterior.

“Este auto va a llegar al país hacia fin de año”, señaló Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina, durante el evento. Además, anticipó que será “el Golf GTI más potente que se vendió en Argentina”.

Desde la marca detallaron que el modelo incorpora novedades estéticas como el logo delantero iluminado, una nueva firma lumínica y faros IQ.Light, además de llantas deportivas de 19 pulgadas. “Es una unidad representativa del modelo que vamos a tener en Argentina”, explicó Francesco Pecchia, gerente de planificación y ventas del Grupo Volkswagen Argentina.

La familia SUVW y los lanzamientos del año

Junto al Golf GTI, el stand de Volkswagen exhibe los principales lanzamientos de 2025, con especial protagonismo de los SUVW. Entre ellos se destacan el Tera, el nuevo Taos, el Tiguan, además de los renovados T-Cross y Nivus. También forma parte de la muestra la Amarok Hero, en un nuevo color.

Volkswagen Tera: el modelo más vendido del segmento SUV en Argentina desde su lanzamiento en 2025.

El nuevo Taos llega con más espacio y cambios en su estética y tecnología.

El Volkswagen Nivus destaca por su estilo y tecnología.

En ese contexto, Massimino subrayó la performance del Tera en el mercado local: “Que tres meses después de lanzado consiga ser el auto más vendido dentro del segmento es algo impresionante”. El ejecutivo también remarcó la fortaleza regional de la marca y el rol de modelos como T-Cross dentro del segmento SUV.

Volkswagen T-Cross: ideal para uso urbano por su tamaño y maniobrabilidad.

Experiencias, off-road y propuesta familiar

Volkswagen renovó su propuesta de verano con actividades pensadas para distintos públicos. Una de las principales es la presencia del equipo Amarok Experto, que ofrece clínicas de manejo off-road en arena para quienes buscan perfeccionar sus habilidades de conducción. La marca convoca a los interesados a reservar su lugar a través de “Kombi”, el nuevo chatbot de Volkswagen, vía Whatsapp al +54 9 11 2270-2243.

La Amarok Hero, en un nuevo color.

En las clínicas off-road se puede vivir la experiencia de manejo de la nueva Amarok.

El stand suma además un espacio Kids interactivo inspirado en el personaje Stitch, de Disney, un sector VW Store con artículos de lifestyle y una colección de bicicletas de la marca. El predio es pet friendly y cuenta con asesores comerciales disponibles durante toda la temporada.

En el stand, hay un novedoso simulador para manejar camionetas Amarok a control remoto en una pista off-road de la mano de Shell Helix.

