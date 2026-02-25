Volkswagen mostró los avances en las obras para la nueva generación de la Amarok

La inversión ya está en marcha y las obras avanzan en uno de los principales puntos exportadores de la industria automotriz argentina. Volkswagen dio a conocer los progresos en su fábrica de General Pacheco, donde se está preparando la infraestructura que dará vida a la nueva generación de la Amarok, prevista para el primer semestre de 2027.

El proyecto forma parte del desembolso de US$580 millones anunciado por la automotriz para producir una nueva pickup en la Argentina, un modelo que será diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente en Sudamérica y para este mercado.

La decisión implicó, además, una reconfiguración industrial: para dar lugar a la futura chata, el SUV Taos dejó de producirse en Pacheco y pasó a importarse desde México.

Los nuevos sistemas de producción como eje de la transformación

Durante su visita a la planta, Alexander Seitz, Executive Chairman de Volkswagen Brasil y CEO de la región Latinoamérica, recorrió junto a Marcellus Puig, CEO y presidente de Volkswagen Group Argentina, el avance de las obras del sistema KTL, uno de los pilares técnicos del proyecto.

El KTL —sigla del alemán Kathodische Tauchlackierung (cataforesis)— es el proceso de inmersión que aplica la primera capa de protección anticorrosiva en la carrocería. Se trata de una etapa clave en la fabricación porque garantiza la durabilidad estructural del vehículo y constituye la base sobre la que se construye el estándar de calidad final. Se la podría definir como la “primera piel” del vehículo.

En términos simples, la carrocería ya soldada pero todavía sin pintura se sumerge por completo en una gran pileta con pintura líquida especial con propiedades anticorrosivas. A través de una corriente eléctrica controlada, esa pintura se adhiere de manera uniforme a toda la superficie metálica, incluso en rincones, cavidades y zonas de difícil acceso donde un método tradicional no llegaría.

En Pacheco también se está instalando la tecnología RoDip de inmersión rotativa (en lugar de que la carrocería simplemente se sumerja en posición fija, el sistema la hace rotar dentro del tanque) y un horno de curado 100% eléctrico abastecido con energía renovable. Según destacó la compañía, esta nueva infraestructura permitirá elevar los estándares productivos y acompañar el compromiso global de neutralidad de carbono hacia 2050.

Base china, adaptación sudamericana y diseño alemán

En términos técnicos, el proyecto de la nueva Amarok toma como punto de partida una base desarrollada en China. Utilizaría de base la plataforma de una pickup de Maxus, marca perteneciente al grupo SAIC Motor.

La decisión responde a una cuestión de costos y a la estrategia de posicionar el producto no sólo en el mercado local sino también en exportación dentro de la región.

Sobre esa arquitectura, Volkswagen aplicará una adaptación integral en diseño y puesta a punto para alinearla con el lenguaje y los estándares de la marca alemana. Por el momento, la compañía difundió únicamente un render oficial que anticipa algunos rasgos estéticos, aunque sin revelar aún detalles técnicos completos ni el aspecto definitivo del modelo, que ya circula por la región realizando pruebas bajo camuflaje.

Una pickup regional con volumen proyectado

La nueva Amarok comenzará a producirse en el primer semestre de 2027 y tendrá carácter regional, ya que será un producto concebido específicamente para Sudamérica. De acuerdo con lo informado por la automotriz, la estimación es alcanzar un volumen anual de entre 70.000 y 80.000 unidades.

Alexander Seitz subrayó durante su visita la importancia estratégica de la Argentina dentro del esquema industrial regional, al considerarla “un componente clave de la estrategia en Sudamérica”. En esa línea, la modernización de la planta apunta a mantener Pacheco como hub estratégico de pickups para toda la región.