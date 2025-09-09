Volkswagen reveló un cambio de estrategia para sus próximos modelos

En 2018, Volkswagen introdujo la denominación ID. para identificar la gama exclusiva de modelos 100% eléctricos dentro del portfolio de la marca. Su primer lanzamiento fue el ID.3 y luego se fueron sumando diferentes productos que se comercializaron a nivel mundial (no se ofrecieron electrificados en la Argentina).

La decisión de la terminal de Wolfsburgo fue ir diferenciado los vehículos por número según su segmento. El más grande es el ID.7, disponible en versión sedán y familiar (líder del mercado en Alemania y Europa).

Sin embargo, ahora desde la compañía decidieron transferir los nombres de sus modelos más exitosos para buscar consolidar la nueva línea y lograr una mejor adhesión de esta con la marca. El nuevo concepto de denominación busca “brindar una mejor orientación a los clientes”, informaron desde el grupo. La familia ID. y los modelos con motorizaciones convencionales se ofrecerán en paralelo.

Desde la compañía decidieron transferir los nombres de sus modelos más exitosos para buscar consolidar la nueva línea Volkswagen AG

El primero en adoptar una denominación reconocida en múltiples mercados y con historia será el concept car ID. 2all, que se llamará ID. Polo en la producción en serie que se venderá a partir de 2026.

El Volkswagen ID.Polo que se comercializará a partir de 2026 Volkswagen AG

“Nuestros nombres de modelos están firmemente anclados en la mente de la gente. Representan una marca fuerte y encarnan características como calidad, diseño atemporal y tecnologías para todos. Por eso llevamos nuestros nombres más conocidos hacia el futuro. El ID. Polo es solo el comienzo”, explicó Thomas Schäfer, CEO de la marca Volkswagen, jefe del Brand Group Core y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo.

El Polo solo es el comienzo del traslado de los nombres más conocidos hacia la línea eléctrica Volkswagen AG

En el futuro se transferirán más nombres consolidados a su portfolio eléctrico. “Llevaremos una de nuestras marcas más fuertes, la GTI, al mundo eléctrico. También en 2026, el modelo conceptual ID. GTI entrará en producción como el ID. Polo GTI. Ofrecerá una dinámica sobresaliente y mucho placer de conducción”, agregó Martin Sander, miembro del Comité de Dirección de la marca Volkswagen responsable de Ventas, Marketing y Postventa.

También se lanzará el ID.Polo GTI Volkswagen AG

Los todavía camuflados ID. Polo e ID. Polo GTI tendrán su presentación al público en el IAA Mobility de Múnich (del 8 al 14 de septiembre). Además, el día anterior, el 7 de septiembre, la marca presentará el vehículo conceptual de un SUV compacto eléctrico, el nuevo ID. CROSS Concept. La versión de producción de este modelo –el ID. Cross– se lanzará a fines de 2026 como contraparte eléctrica del T-Cross.