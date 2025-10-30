Volkswagen Tera: cuáles son los puntos destacados de su ficha técnica

El mercado automotor argentino sigue consolidando una tendencia global: los SUV dominan las preferencias del público. Lo que comenzó como una moda terminó convirtiéndose en el formato elegido por la mayoría de las automotrices, al punto que muchas ya ofrecen sus Sport Utility en casi todos los segmentos de su gama.

Volkswagen no es la excepción: de sus diez modelos disponibles en el país, cinco son SUV. Y el más reciente, el Tera, llega con una misión clara: ocupar el lugar que dejó el histórico Gol Trend, pero con una propuesta de crossover.

Fabricado en la planta brasileña de Taubaté, el Tera se posiciona como el SUV de entrada de gama de Volkswagen en la Argentina. Está construido sobre la plataforma MQB, la misma que da vida a modelos como el Polo, el Nivus o el Taos, aunque con dimensiones propias: mide 4,15 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,50 de alto, con una distancia entre ejes de 2,56 metros. El baúl ofrece 350 litros de capacidad y el despeje al suelo, de 185 mm, lo que le da un leve espíritu aventurero y lo vuelve un crossover más que un hatch urbano.

Largo: 4,151 m

Ancho: 1,777 m

Alto: 1,504 m

Distancia entre ejes: 2,566 m

Despeje: 185 mm

Capacidad del baúl: 350 L

Capacidad del tanque: 52 L

Peso bruto vehicular: 1170 kg

Capacidad de carga techo: 50 kg

Neumáticos: 205/55 R17”

En diseño, el Tera muestra el trabajo de José Carlos Pavone, responsable de diseño para América de la marca. Su estética combina una parrilla amplia, faros en tecnología LED con una firma luminosa distintiva y una silueta dinámica que remata en un pilar C ensanchado. La versión Outfit, la más equipada, suma detalles en negro brillante en techo, zócalos y barras portaequipaje —capaces de soportar hasta 50 kilos—, además de llantas de 17 pulgadas con neumáticos 205/55.

El interior mantiene la sobriedad característica de la marca, con materiales correctos, buena visibilidad y una posición de manejo intermedia entre un sedán y un SUV. Ofrece tablero digital y pantalla multimedia de 10″, climatizador, cargador inalámbrico refrigerado, sensores delanteros y traseros, cámara de visión trasera y tapizados en cuero sintético. Además, se introduce por primera vez en un Volkswagen regional los “Easter Eggs”, pequeños guiños de diseño ocultos que evocan al Beetle y al Gol.

Bajo el capó, el modelo utiliza el conocido motor 1.0 turbo TSi de tres cilindros, que desarrolla 101 CV y 170 Nm de torque entre las 1750 y 4250 rpm. Está asociado a una transmisión automática Tiptronic de seis marchas y tracción delantera.

En seguridad, ofrece de serie seis airbags, control de estabilidad, frenos a disco en las cuatro ruedas y asistente de arranque en pendiente. La variante más equipada agrega sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) como control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia y detector de fatiga, entre otros.

Desde su presentación el 12 de agosto, el nuevo SUV compacto de Volkswagen tuvo una recepción alentadora: 1210 unidades patentadas en pocas semanas y más de mil ventas en septiembre, lo que le permitió posicionarse entre los veinte autos más vendidos del país. Con precios de lista que van de $32,3 millones a $41,1 millones, así figura toda su gama para octubre: