Ya se vende en la Argentina la nueva pick up Chevrolet Montana

Puntualidad suiza. Varias automotrices habían establecido al segundo semestre de 2023 como el período para comunicar sus lanzamientos. No quisieron esperar ni un minuto más porque cuando el calendario marcó el primero de junio, empezaron los anuncios. Ya lo hizo Volkswagen con el Polo Track y ahora le toca a Chevrolet que con mucha expectativa sobre los hombros lanza en la Argentina la Montana.

Se trata de su pick up compacta que arriba a un mercado con mucho potencial en la región y pocos pero antiguos competidores. “Es un vehículo innovador que une el confort y la maniobrabilidad de un SUV con la versatilidad y robustez de una pick up”, la definió Raúl Mier, director comercial de General Motors Argentina. Ya disponible en el mercado local para preventa y solo se puede adquirir a través de plan de ahorro.

El interior de la LTZ, entrada de gama de la pick up compacta de Chevrolet Chevrolet

La novedad de este lanzamiento radica en la modalidad implementada por la automotriz para brindar detalles de su vehículo. Existe un salón virtual denominado Live Store para obtener asesoramiento sobre la Montana mediante una videollamada con un asesor. Sin la necesidad de trasladarse a un concesionario. La reserva se lanza con un precio de $10.939.000. Su llegada al mercado argentino la ubica en un segmento donde deberá competir con la Renault Oroch, Ford Maverick y Fiat Toro.

En lo que refiere al apartado técnico, destaca su motor 1.2L turbo, 132CV de potencia y 190Nm de torque. Llega con una caja automática de seis velocidades, 44 litros de capacidad en el tanque de combustible y un largo total de 4,72mts. La caja, uno de los puntos más revisados en este tipo de vehículos, ofrece 874 litros de capacidad y varios aditamentos extra para distintos usos.

Por el tipo de diseño, que busca combinar el confort y el andar de un SUV con la robustez de una pick up, en Chevrolet dicen que la nueva camioneta inaugura un segmento al que bautizaron SUP (Smart Utility Pick Up).

La llegada de la versión Premier, tope de gama, se hará esperar un poco más Chevrolet

La versión lanzada en un primer inicio es la LTZ, entrada de gama. En lo que refiere al tope de gama, la versión Premier, llegará en los próximos meses. Como equipamiento de serie, hay que mencionar los seis airbags, sistema de control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, luz de caja de carga, control de velocidad crucero, entre otros. Todo lo que refiere a funcionamiento y apartado más específico fue detallado por LA NACION cuando accedió a un test drive en Brasil para probar en primera persona esta camioneta.

El costo de la cuota en el plan de ahorro para el modelo LTZ, financiado hasta en 120 cuotas, arranca en $95.541,06. Chevrolet ofrece como beneficio en el lanzamiento un 20% de descuento en las cuotas dos a seis y un 50% de descuento en los primeros seis meses del seguro contratando con las compañías San Cristóbal, Órbis, La Segunda, Triunfo o Zurich.

LA NACION

