escuchar

Los reclamos por problemas en los servicios básicos suelen ser estacionales. Por ejemplo, los relacionados con los cortes de luz aumentan con la llegada del calor, como ocurre desde esta época en adelante y hasta finalizar el verano. Pero también se dan casos que escapan de esta lógica y se concentran en puntos determinados de la ciudad de Buenos Aires, como ocurrió este año, de acuerdo con las demandas encauzadas en el principal canal de denuncias.

Inconvenientes con el suministro de agua potable fue el reclamo con más expedientes abiertos durante el primer semestre de 2023 en el Sistema Único de Atención Ciudadana (Suaci) de la ciudad, es decir, la línea telefónica 147, ubicándose en la cima del listado y desplazando a otros ítems que habitualmente agrupan una gran cantidad de llamadas. En 2022 también había estado entre los más denunciados, pero en los años anteriores no aparecía entre los primeros diez.

Algunos de los barrios más vulnerables son los que tienen la mayor cantidad de reclamos en este rubro, según el análisis realizado por el equipo de LN DATA sobre la base de la información oficial de los primeros seis meses del año. La villa 20, la 21-24, la villa Fraga, el asentamiento La Carbonilla y la villa 1-11-14 aparecen como los sitios con más solicitudes por falta de agua potable o problemas en el suministro.

En muchos de estos barrios se hicieron o se están realizando obras de urbanización para la mejora en la red de agua potable, lo que llamativamente parece ser parte del problema, según la respuesta oficial que el gobierno de la ciudad brindó a LA NACION.

Con 80.020 solicitudes abiertas en el Suaci los problemas por el servicio de agua potable desplazaron a los reclamos por los vehículos mal estacionados (70.497 solicitudes) en el primer semestre de 2023, que venían liderando el listado desde 2019. Ese año la cantidad de contactos, ya sea por reclamos, solicitudes o trámites, fue de 989.629, mientras que para los años posteriores hasta junio de 2023 el promedio no superó los 596.489 contactos. Los efectos de la pandemia podrían haber sido una de las consecuencias de la caída.

Sin embargo, este año, en solo los primeros seis meses ya se superó el total de reclamos que se registraron en todo 2022, con 545.763 versus 511.122. En dicho período los inconvenientes con el suministro de agua concentraron el 15% del total de las demandas.

En Villa Lugano, en la zona de la esquina de José Barros Pazos y Miralla, en la villa 20, están la mayor cantidad de solicitudes (50.877 de los 66.075 que se hicieron al 147 en el barrio); el número representa un 77% del total de reclamos en Villa Lugano para el primer semestre del año. Allí, según el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, “casi toda la infraestructura principal del barrio ya se encuentra ejecutada y los planos ingresados a AYSA”, pero restan terminar dos tramos de conexión. “Hasta que eso no se termine, las manzanas 18, 19, 20, 21 y 22 tendrán problemas de presión, razón por la cual se abastece con servicio de emergencia”, explicaron las fuentes oficiales. En la manzana 22 están los mayores inconvenientes.

En Barracas, en plena villa 21-24 aparece el segundo lugar con más reclamos por falta de suministro de agua potable, con 12.486 solicitudes. Más atrás quedaron los 11.750 de la Villa Fraga en Chacarita (el 63% de todos los registrados en la zona); los 3362 de La Carbonilla, en La Paternal; y los 1432 en la 1-11-14 de Flores.

“Los problemas aparecen porque son barrios que no tenían una red formal de agua ni cañería nueva. Entonces, en aquellos donde ya se terminaron las obras habrá presión y agua potable operada correctamente por AYSA; pero en los otros donde se están realizando obras más grandes y por etapas, hasta no terminar toda la infraestructura no habrá presión ni buen flujo de agua. Hasta no tener todo listo y transferido a AYSA, habrá mal flujo y más reclamos”, explicaron desde el IVC.

La 21-24 y la 1-11-14 tienen obras en curso, lo que podría explicar parte del origen de los reclamos; lo mismo ocurre en La Carbonilla, que se está abasteciendo de agua potable con un servicio de emergencia; mientras que en Playón de Chacarita (o Fraga) “ya culminó la obra de infraestructura principal y está terminándose la secundaria, por lo que puede haber algún problema de presión hasta realizar la conexión formal a AYSA”.

Otras demandas

Los vehículos mal estacionados, con 70.497, sumaron la segunda mayor concentración de solicitudes al Suaci. ¿Dónde reclamaron más los vecinos por vehículos? En Palermo, donde se registraron 7518 llamados (el 22,85% del total); en Belgrano, con 5929 reclamos (33,66% del total); en Caballito (5111 y 23,42%, respectivamente), en Villa Urquiza (4068 y 23,47%) y en Núñez (3311 y 32,17%).

Después se ubicaron el retiro de escombros y restos de obras con 61.603 reclamos. en su mayoría recibidos desde Villa del Parque (con 1974 solicitudes, el 16,5% del total); la reparación de veredas, con 28.802 (Flores, con 2204 y el 7,66% del total); y retiros de resto de jardinería domiciliaria, con 17.844 (Villa Devoto, 1905 denuncias y el 9,71%). Completan los diez primeros lugares, la poda de árboles y despeje de luminaria o semáforo con 15.872; la pintura sobre grafitis, con 15.844; el retiro de residuos voluminosos, con 14.686; la reparación de contenedor, con 12.103, y la desobstrucción de cloacas, con 11.868.

Entre 2019 y 2022 los pedidos por vehículos mal estacionados habían encabezado el listado de reclamos, antes de ser destronados por los de problemas en el suministro de agua potable. Mejora de barrido, desagote de pozo ciego, recolección de residuos fuera del contenedor, reparación de veredas por raíces de un árbol, servicio de electricidad, inconvenientes con el retiro y/o devolución en el sistema Ecobici y propuestas para la mejora en trámites fueron otros ítems que aparecieron poco en los últimos años.

Desde que se creó en 2011, el pico de reclamos canalizados a través del Suaci –mediante la web oficial o la línea telefónica 147– fue de 980.629 solicitudes en 2019 con un crecimiento exponencial a partir de su lanzamiento. Luego de una caída pronunciada en 2020, cuando se registraron 574.435 denuncias, la demanda aumentó al año siguiente al trepar hasta las 754.637. El segundo año con mayor acumulación de solicitudes fue 2018, con 893.291.