Alerta por una Anomalía Magnética del Atlántico Sur

Uruguay se encuentra debajo de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur, “una especie de sumidero, que atrapa las partículas del viento solar“, según había explicado tiempo atrás a El País Ramón Caraballo, magíster en Geociencias por la Universidad de la República (Udelar) y Doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Días atrás el registro de una tormenta geomagnética encendió las alarmas: “Hay que estar alerta”, dijo a El País la geóloga y docente de la Facultad de Ciencias (FCien), Leda Sánchez.

Aseguran que estas tormentas generan problemas de conectividad (Foto: LIBRA / SPB / Science Library vía AFP) MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA - SPB

Según explica la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés), esta anomalía reviste “especial interés para la seguridad espacial, ya que los satélites que sobrevuelan la región se enfrentan a mayores dosis de radiación incidente. Esto puede provocar fallos de funcionamiento o daños en hardware crítico, e incluso apagones“.

¿Qué pasó en Uruguay tras la tormenta geomagnética del 19 de enero?

Consultada por la Anomalía Magnética del Atlántico Sur, Leda Sánchez dijo a El País que el pasado lunes 19 de enero el Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU) recibió una consulta por parte del equipo de Antel encargado de monitorear los cables de telecomunicaciones.

“Cuando tenés tormentas geomagnéticas uno abre más los ganchos porque es una zona más vulnerable", explicó y dijo que el equipo advirtió “que hubo una tormenta geomagnética G4 (severa) y detectaron problemas en los cables”.

Magnetograma del Observatorio Magnético de Vassouras (Rio de Janeiro) para el periodo 19-20 de Enero de 2026Foto: Informe de Observatorio Geológico del Uruguay

Así, tras la consulta, el Observatorio comenzó a investigar y detectó “interrupciones en los cables de todo el mundo”. “Es algo en lo que hay que estar alerta”, remarcó Sánchez.

“Es muy probable que la variación rápida del campo geomagnético (dB/dt), un fenómeno externo y transitorio haya generado corrientes inducidas que hayan alterado el normal funcionamiento de los repetidores.“, detalla el informe elaborado por el Observatorio para Antel, al que tuvo acceso El País.

En el informe se detalla que la tormenta G4 “causó auroras boreales visibles hasta latitudes 40° (por ej., sur de Europa, EE.UU.), disrupciones en radio HF (R3), tormenta de radiación S4 (riesgo a satélites y vuelos polares) y posibles fluctuaciones en GPS/redes eléctricas“. Duró aproximadamente 42 horas “sin reportes de daños mayores, aunque esto no descarta otras afectaciones no registradas por los medios de prensa”.

“La correlación temporal evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura crítica de telecomunicaciones submarinas ante eventos de clima espacial severos", agrega el documento.

“El hecho de que el comportamiento fue ‘leve’ sugiere que la magnitud de la inducción geomagnética durante este evento G4 se mantuvo dentro de los márgenes de tolerancia del cable“, detalla el informe y sentencia que las variaciones de campo geomagnético ~100 nT/min, “son suficientes como para provocar distorsiones significativas en las líneas de transmisión de alto voltaje, distorsionar el sistema de protección anticorrosión en oleoductos y causar disrupciones en la comunicación de datos en cables submarinos“.