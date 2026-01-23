El fin de semana más sofocante de enero: nueva ola de calor para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este viernes un reporte sobre el aumento de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las previsiones meteorológicas indican valores cercanos a los 36 grados para los días venideros. Esta ola de calor domina el clima de cara al cierre del primer mes del año.

Cómo será la nueva ola de calor que se espera para este finde

El reporte oficial del SMN confirmó que “el calor no dará tregua durante el fin de semana” en toda la región porteña y los distritos bonaerenses cercanos. Este viernes el termómetro marcó una mínima de 22 grados y alcanzará una máxima de 32 grados en horas de la tarde.

Temperaturas extremas en la ciudad de Buenos Aires

El cielo combina nubes con momentos de sol. Un factor determinante para esta jornada reside en el viento. El organismo prevé ráfagas intensas con velocidades entre 42 y 50 kilómetros por hora. Este fenómeno climático persiste tanto por la tarde como durante la noche.

El sábado las marcas térmicas suben. La temperatura mínima se ubicará en 24 grados y la máxima escalará hasta los 34 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado desde la madrugada. Los pasajes de sol resultarán escasos durante la mañana y la tarde. Las ráfagas de viento mantienen su intensidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora casi toda la jornada. La noche conservará el cielo cubierto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los especialistas recomiendan evitar la exposición al sol entre las diez y las 16 horas

El domingo repite los valores elevados del día previo. La mínima se mantiene en 24 grados y la máxima llega a los 34 grados. La condición meteorológica muestra mayor estabilidad respecto al sábado. El cielo presentará nubes y sol durante todas las horas de luz.

Las ráfagas de viento desaparecen por completo. Esta ausencia de brisa genera una sensación térmica elevada y persistente en los barrios porteños. El regreso de la actividad futbolística en los estadios locales ocurre bajo un sol extremo y un ambiente asfixiante.

SMN: la situacion en la Ciudad

Cuándo llega el pico de temperatura de la semana

El lunes marca el regreso del clima más riguroso para los habitantes del área metropolitana. El pronóstico del ente oficial indica una mínima de 26 grados y una máxima de 36 grados. El cielo lucirá parcialmente nublado con presencia de sol todo el día.

La falta de ráfagas favorece un agobio térmico de mayor intensidad. Los especialistas describen el panorama como un territorio “bajo fuego” debido a la persistencia del aire cálido sobre el asfalto porteño.

El martes 27 de enero continúa con la tendencia de calor agobiante: la mínima se fija en 24 grados y la máxima se posiciona en 35 grados. La madrugada y la mañana muestran una mayor cobertura nubosa.

Lo que recomiendan los técnicos para usar el aire acondicionado durante la ola de calor

El sol gana terreno hacia la tarde y la noche. El SMN señaló que: la probabilidad de precipitaciones resulta muy baja para esta fecha. Las ráfagas de viento tampoco aparecen en el horizonte climático del martes.

Cuáles son las medidas preventivas que recomienda el SMN

El organismo oficial recomienda una serie de acciones para mitigar el impacto del clima:

Beber agua de forma constante sin aguardar la sensación de sed

sin aguardar la sensación de sed Evitar la permanencia bajo los rayos solares entre las diez y las 16 horas

entre las diez y las 16 horas Eludir la ingesta de alimentos pesados , cafeína y alcohol

, cafeína y alcohol Priorizar una dieta basada en vegetales y frutas frescas

frescas Moderar el esfuerzo físico durante las horas de mayor temperatura

durante las horas de mayor temperatura Vestir telas livianas , prendas holgadas y elementos de protección solar

, prendas holgadas y elementos de protección solar Permanecer en ambientes con ventilación o refrigeración artificial

