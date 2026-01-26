Ola de calor en el AMBA: cuándo llueve y baja la temperatura

El lunes 26 de enero registra una ola de calor con marcas térmicas de 38 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temperaturas extremas para el centro y el norte del país con la posibilidad de algunas precipitaciones con el correr de la semana.

¿Cuándo llegan las precipitaciones y el descenso de la temperatura?

El sitio Meteored advirtió que el martes 27 de enero se presentará “muy inestable” con probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas. Estos fenómenos no implican una baja inmediata de la temperatura, por lo tanto, el calor y la humedad persistirán durante todo el día. El ambiente continuará pesado debido a la gran cantidad de vapor de agua en las capas bajas de la atmósfera.

Se esperan algunas precipitaciones para el martes 27 en CABA y alrededores Augusto Famulari

Para el miércoles y el jueves se espera la persistencia de vientos del este y sudeste, una circulación del aire que moderará parcialmente las temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires. El cambio en la dirección del viento no garantiza una disminución marcada de la humedad ambiental. La masa de aire seguirá cargada de humedad tras las tormentas aisladas del martes. El calor extremo se extenderá durante los próximos días antes de la llegada del frente “frío” definitivo.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el calor extremo cede recién hacia el próximo fin de semana, ya que el domingo 1 de febrero la mínima será de 22 grados y la máxima de apenas 29 grados, lo cual marca una diferencia sustancial con los registros actuales. Este cambio en la masa de aire ocurre tras el paso de tormentas fuertes que afectarán la región.

El pronóstico del tiempo en la CABA para la ultima semana de enero SMN

La “ola de calor” no se detiene

Las causas de la persistencia de las altas temperaturas residen en un fenómeno técnico específico. Según especificó el sitio Meteored, la situación responde a un bloqueo atmosférico asociado a un centro de altas presiones sobre el Océano Atlántico, un sistema que funciona como una barrera física que limita el avance del frente frío hacia el centro del país. La consecuencia directa es la permanencia de una masa de aire cargada de vapor de agua sobre el territorio nacional.

Mario Boskis, cardiologo

Alertas meteorológicas en el resto de las provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para el sur y el este de la provincia de Buenos Aires. Esta categoría también rige para el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos y el sudoeste de Córdoba. El nivel amarillo por calor alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y el centro bonaerense, junto con la provincia de Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba. Las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud de la población.

Este lunes rigen alertas por altas temperaturas en diferentes provincias SMN

Ocho provincias argentinas enfrentan además una alerta amarilla por tormentas fuertes. Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán esperan fenómenos intensos. El organismo nacional prevé actividad eléctrica frecuente y caída de granizo con ráfagas de viento podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora en los sectores afectados. Los acumulados de lluvia se ubican entre los 20 y 40 milímetros en períodos cortos. Los grupos de riesgo como niños y mayores de 65 años deben extremar los cuidados ante el impacto del clima.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.