Artemis II: La NASA explicó en detalle cómo será la previa de la misión a la Luna

La expectativa por un nuevo viaje al espacio es mayúscula, pero el camino hacia la Luna demanda una precisión técnica absoluta y una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar de la misión Artemis II de la NASA, reveló los detalles operativos que definen el éxito del próximo viaje tripulado hacia el satélite, el primero en más de 50 años.

A través de un video difundido en las redes sociales en español de la agencia espacial estadounidense, el especialista explicó la responsabilidad del grupo de trabajo radica en la toma de decisiones críticas durante la cuenta regresiva hacia el lanzamiento y durante el desarrollo de toda la misión espacial.

Cada decisión es crucial antes del despegue (Foto: @NASA_es)

El protocolo de seguridad comienza mucho antes de que el cohete abandone la plataforma. Los responsables evalúan variables externas, como las condiciones climáticas, y el estado de los componentes técnicos de la nave Orión. “Por ejemplo, en la cuenta atrás, antes de mandar la tripulación al cohete, vamos a evaluar el tiempo que hace, cuál es el estatus de los sistemas del cohete y de la nave Orión, y vamos a tomar la decisión de mandar los astronautas o no allí”, señaló.

Estas instancias de decisión incluyen la autorización para el proceso de carga de combustible, un paso fundamental que requiere una supervisión constante por parte de los ingenieros de la agencia espacial estadounidense.

Una vez que los astronautas se encuentran a bordo y la misión despega, la seguridad sigue como la máxima prioridad. La etapa inicial del trayecto es determinante para los planes futuros de la agencia. “En la primera el primer día de la misión empezaremos una órbita de 24 horas alrededor de la Tierra en la que queremos evaluar que todos los sistemas están bien para poder mandar los astronautas a la Luna, que es un viaje de varios días”, detalló el experto sobre la estrategia de validación técnica.

La misión orbitará el satélite de la Tierra (Foto: @NASA_es)

Esta órbita terrestre funciona como un banco de pruebas final donde la tripulación y los equipos de tierra comprueban el funcionamiento correcto de todos los dispositivos de soporte vital y navegación antes de emprender el camino profundo hacia el satélite natural.

La posibilidad de fallos técnicos es un factor que los gestores contemplan de forma permanente. La filosofía de la misión Artemis II se centra en la flexibilidad y la seguridad humana por encima de cualquier otro objetivo. Si los sistemas arrojan resultados inesperados o si se detecta cualquier anomalía durante el periodo de órbita terrestre, los encargados de la misión poseen el poder de modificar el curso de los acontecimientos.

La tripulación ya está lista para la misión (Foto: @NASA_es)

“Si hay algún fallo, por ejemplo, tomaremos la decisión si queremos seguir con el plan de mandar los astronautas a la Luna, o hacer alguna otra misión alternativa alrededor de la Tierra”, aclaró García-Galán.

De este modo, la NASA prioriza la integridad de la tripulación mediante evaluaciones constantes que garantizan que cada componente de la nave responda a los rigurosos estándares de seguridad exigidos para un vuelo de esta magnitud, asegurando así el retorno exitoso de los viajeros a nuestro planeta tras cumplir sus metas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA