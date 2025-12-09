Astrónomos encontraron algo nunca antes visto en un agujero negro en erupción

Un giro “cósmico” dejó a los astrónomos sin palabras: encontraron algo nunca antes visto en un agujero negro supermasivo y generaron expectativa en el mundo de la astronomía, ya que esto podría convertirse en el dato clave para comprender la historia de las galaxias en todo el universo, una información completamente desconocida por la humanidad.

A través de un informe compartido por el sitio EurekAlert!, se reveló que un agujero negro supermasivo en erupción generó vientos ultrarrápidos. Ante esto, XMM-Newton y XRISM, los telescopios espaciales de rayos X líderes en el campo de la observación, detectaron una explosión nunca antes vista. En cuestión de horas, el monstruo gravitacional lanzó potentes vientos con los que expulsó material al espacio a velocidades vertiginosas de 60 mil kilómetros por segundo.

En el interior de la galaxia espiral NGC 3783, los astrónomos detectaron una brillante erupción de rayos X proveniente del agujero negro supermasivo antes de desvanecerse rápidamente. Al ocurrir esto último, surgieron vientos rápidos que llegaron al nivel de quedar a una quinta parte de la velocidad de la luz, es decir 300 mil kilómetros por segundo. Ante esto, Liyi Gu, de la Organización de Investigación Espacial de los Países Bajos, reveló: “Nunca antes habíamos visto un agujero negro generar vientos tan rápido”.

Los agujeros negros son una de las principales incógnitas del universo

Para poder estudiar NGC 3783 y su agujero negro, Gu y sus colegas utilizaron el XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea (AEE) y la Misión de Imágenes y Espectroscopía de Rayos X (XRISM) al mismo tiempo. El monstruo gravitacional alimenta a una región extremadamente brillante y activa en el corazón de la galaxia espiral, la cual es conocida como Núcleo Galáctico Activo (NGA) y emite potentes vientos hacia el cosmos.

“Los NGA son regiones realmente fascinantes e intensas, y objetivos clave tanto para XMM-Newton como para XRISM”, añadió Matteo Guainazzi, científico del proyecto XRISM de la AEE y coautor del descubrimiento. Y eso no fue lo único, sino que agregó: “Los vientos alrededor de este agujero negro parecen haberse creado cuando el enredado campo magnético del NGA se desenrolló repentinamente, de forma similar a las erupciones que surgen del Sol, pero a una escala casi inimaginable”.

¿Esto tiene algo que ver con los alienígenas?

El título de la investigación de EurekAlert! fue “Profundizando en las profundidades de NGC 3783 con XRISM III. Nacimiento de un flujo ultrarrápido durante una llamarada suave”.

Si bien esto no genera ningún interés aparente en gran parte de la población, desde medios estadounidenses se generó mucho ruido con motivo de la forma que eligieron para abreviar “ultra-fast outflow“, lo que se traduce como “flujo ultrarrápido” y es abreviado con las siglas “UFO”, conocido en español como “OVNI”.

Los vientos del agujero negro se asemejan a grandes erupciones solares de material, conocidas como eyecciones de masa coronal, que se forman cuando el Sol expulsa corrientes de material sobrecalentado al espacio. De esta manera, el estudio demuestra que los agujeros negros supermasivos a veces actúan como nuestra propia estrella, lo que hace que estos misteriosos objetos “parezcan menos alienígenas”.

Los agujeros negros supermasivos son todavía más agresivos que los comunes NASA

“Los NGA ventosos también desempeñan un papel fundamental en la evolución de sus galaxias anfitrionas a lo largo del tiempo y en la formación de nuevas estrellas. Dada su gran influencia, conocer mejor el magnetismo de los NGA y cómo generan vientos como estos es clave para comprender la historia de las galaxias en todo el universo”, añadió Camille Diez, miembro del equipo e investigadora de la AEE.

Cómo descubrieron este agujero negro supermasivo y su particularidad

Erik Kuulkers, científico del proyecto XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea explicó: “Su descubrimiento es el resultado de una colaboración exitosa, un aspecto fundamental de todas las misiones de la AEE. Al centrarse en un agujero negro supermasivo activo, ambos telescopios descubrieron algo nunca antes visto: vientos rápidos y ultrarrápidos, provocados por llamaradas, que recuerdan a los que se forman en el Sol. Curiosamente, esto sugiere que la física solar y de altas energías podría funcionar de maneras sorprendentemente familiares en todo el universo”.

Los dos telescopios espaciales de rayos X trabajaron juntos para descubrir este evento único y comprender la llamarada y los vientos del agujero negro. XMM-Newton rastreó la evolución de la llamarada inicial con su Monitor Óptico y evaluó la extensión de los vientos utilizando su Cámara Europea de Imágenes de Fotones, mientras que XRISM detectó la llamarada y los vientos al utilizar su instrumento Resolve, para poder así también estudiar su velocidad y estructura.