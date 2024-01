escuchar

MSI Claw, con Windows 11

MSI ha colaborado con Intel para desarrollar su primer dispositivo de juego, Claw, que funciona con el procesador Core Ultra y tecnologías diseñadas para ofrecer una experiencia fluida en títulos Triple A.

Claw (garra, en inglés) es el nombre del primer dispositivo de juego portátil de MSI, el primero también de este tipo en integrar los procesadores Ultra Core de Intel, que sendas compañías han presentado este martes en el marco de la feria CES 2024.

MSI pretende “redefinir los estándares” de este tipo de dispositivos, como son Steam Deck, G Cloud de Logitech, Lenovo Legion Go o Asus ROG Ally. Y para ello, ha optado por un diseño pensado exclusivamente en los jugadores y en tecnologías enfocadas a “abordar los puntos débiles del mercado”, como indica en una nota de prensa.

Una consola portátil MSI Claw en el stand de MSI en la CES 2024 Ryan Sun - AP

De esta forma, MSI propone un dispositivo de juego portátil con la tecnología XeSS de Intel, que aumenta los fotogramas por segundo (fps) para ofrecer una experiencia de juego “inmersiva y fluida” en títulos triple A, independientemente del género.

Para evitar el sobrecalentamiento y mantener el rendimiento, la consola utiliza la tecnología térmica Cooler Boost Hyperflow, que redirige el flujo de aire para enfriar los componentes interno, como detallan desde MSI.

El diseño busca un “equilibrio óptimo entre agarre y peso”, adaptado al contorno natural del agarre de los usuarios, para que sea cómo y facilite un uso preciso. También admite la personalización de las teclas y del control sensorial con marcos.

Una consola de mano MSI Claw, con una pantalla de 7 pulgadas y un procesador Intel Core Ultra

El equipo tiene una pantalla de 7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y resolución de 1920 x 1080 píxeles. Funciona con Windows 11, el procesador Intel Core Ultra 7 155H y una batería de 53Wh.

También llega con 16 GB de RAM de doble canal LPDDR5, una ranura SSD NVMe M.2 2230 por PCIe Gen 4 x4, conectividad Intel Killer WiFi 7 BE1750 y Bluetooth v5.4 y una variedad de puertos, incluido un Thunderbolt 4.

Ayaneo Next Lite, con SteamOS

Ayaneo ha anunciado su nueva consola Ayaneo Next Lite, un dispositivo portátil para videojuegos que integrará el sistema operativo SteamOS en lugar de Windows y que incluirá características como controles ‘joystick’ con sensor Hall, para ofrecer un dispositivo con “buena relación-calidad precio”.

La compañía tecnológica asiática, especializada en el desarrollo de computadoras en forma de consola portátil con sistema operativo Windows, ha dado a conocer sus planes sobre el lanzamiento de una nueva consola con la que pretende ofrecer una experiencia mejorada a más jugadores con “la comodidad infinita de los juegos portátiles”.

La nueva consola Ayaneo Next Lite presentada en la CES 2024 AYANEO - AYANEO

En este marco, Ayaneo ha anunciado la nueva consola Ayaneo Next Lite, que incorporará por primera vez el sistema operativo desarrollado por Valve, SteamOS, actualmente utilizado en la consola de la misma marca, Steam Deck. Este sistema operativo está basado en Linux y es de libre distribución.

Así, tal y como ha explicado la compañía en un comunicado en su web, esta nueva consola será la predecesora del modelo Ayaneo Next, con un diseño “rejuvenecido” que estará basado en colores vibrantes, una experiencia ergonómica cómoda y una textura elaborada con “artesanía de alta gama”.

Siguiendo esta línea, Ayaneo ha destacado que la nueva Ayaneo Next Lite incorporará los mangos ergonómicos ‘NEXT Grip’ de la marca, junto con controles joystick con sensor Hall estándar, que son habitualmente utilizados en consolas “de alta gama”.

Con el uso de sensores Hall, la consola integra un sistema de imanes para detectar el movimiento del joystick, de manera que equilibra el desplazamiento con precisión y evita el desgaste de las partes internas, eliminando el problema del drift -el registro de movimientos involuntarios-, que puede surgir con el tiempo en las consolas.

La Ayaneo Next Lite será el primer equipo, fuera de la Steam Deck, en usar SteamOS, el sistema operativo optimizado para juegos creado por Valve

Por otra parte, la Ayaneo Next Lite dispondrá de una pantalla de 7 pulgadas y una batería de 47W, así como motores lineales de eje X, entre otras características.

Con todo ello, Ayaneo ha hecho hincapié en su objetivo de “popularizar” las funciones emblemáticas de las consolas y “reducir la barrera de entrada” para estos dispositivos. Por ello, ha asegurado que la nueva consola será una opción con “una buena relación calidad-precio”, con capacidad para ofrecer una experiencia de juego “duradera y agradable”.

No obstante, la compañía no ha especificado cuando se lanzará la nueva consola Ayaneo Next Lite, aunque sí permite hacer reservas en su página oficial.