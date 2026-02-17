Cuál es el horario del eclipse solar de hoy, martes 17 de febrero

El sur de la Argentina presencia este martes un eclipse solar de tipo anular que moviliza a la comunidad científica y a los observadores del cielo. El evento astronómico ocurre por la interposición de la Luna ante el sol durante la mañana y el mediodía. La posición del satélite natural en su órbita determina la visibilidad de este suceso en diversas regiones del hemisferio sur

¿A qué hora comienza el eclipse solar hoy?

El cronograma oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) establece que el evento astronómico inicia a las 9.56 UT y el proceso completo se extiende por varias horas y finaliza a las 14.27 UT. Los observadores aguardan con especial atención la fase anular, momento en que el diámetro del Sol queda oscurecido casi por completo. Este tramo específico del eclipse ocurre entre las 11.42 UT y las 12.41 UT. La duración del efecto visual máximo alcanza aproximadamente los dos minutos. Los interesados en la observación deben realizar la conversión a la hora local para seguir el minuto a minuto del ocultamiento.

Todos los detalles del eclipse solar del 17 de febrero

Regiones de visibilidad y alcance geográfico

La observación del fenómeno depende de la ubicación del espectador en el mapa global. El evento es visible de forma parcial en el sur de la Argentina, Chile y el sur de África. El Servicio de Hidrografía Naval indica en su informe técnico que “la fase anular en su totalidad, no obstante, solo podrá ser observada desde la Antártida”.

Los habitantes de las provincias patagónicas acceden a una versión intermedia del suceso. El cielo conserva un brillo diurno a pesar de la interposición de los cuerpos celestes. Esta característica diferencia al eclipse anular de los totales. La franja de visibilidad atraviesa zonas remotas del planeta y demanda traslados específicos para quienes buscan la visión completa del anillo luminoso.

La Luna se interpone ante el Sol este martes 17 de febrero y genera un círculo luminoso visible desde el sur de la Argentina NASA

Mecanismo físico del anillo de fuego

El fenómeno ocurre cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra en un punto específico de su trayectoria. El satélite natural se encuentra cerca del apogeo, su punto más alejado de la superficie terrestre. Esta distancia impide que la Luna cubra el disco solar de manera íntegra.

El informe del SHN explica que “esta alineación especial crea el famoso y llamativo ”anillo de fuego" brillante alrededor del borde lunar". El resultado visual es un círculo de luz que rodea la silueta oscura del satélite. El sistema solar ofrece este espectáculo debido a la precisión de las órbitas y los tamaños relativos de los astros involucrados. La luz solar se filtra por los bordes y genera un contraste intenso que captura la atención de millones de personas.

Requisitos para una observación segura

Mirar el Sol de forma directa sin los elementos adecuados causa daños irreversibles en la retina. El uso de gafas de eclipse certificadas constituye la única medida de seguridad personal válida para la observación directa. Los especialistas recomiendan también el empleo de proyectores adecuados para visualizar la imagen del Sol sobre una superficie neutra. El brillo solar persiste durante todo el proceso anular y el riesgo de lesiones permanece activo, es por ello que los anteojos de sol convencionales o las placas radiográficas no brindan la protección necesaria contra la radiación.

La observación directa del Sol sin gafas de eclipse certificadas o proyectores adecuados provoca daños irreversibles en la visión de los espectadores iStock

Calendario de fenómenos astronómicos para el año

El calendario astronómico de 2026, según el SHN, promete cuatro eclipses en total. Cada uno presenta características únicas y zonas de visibilidad diferenciadas:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver Eclipse anular de Sol Martes 17 de febrero Comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT Es visible parcialmente desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. La fase anular es visible en la Antártida. Eclipse total de Luna Martes 3 de marzo Comienza a las 9.49 UT y finaliza a las 13.17 UT Es visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia. Eclipse total de Sol Miércoles 12 de agosto Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Eclipse parcial de Luna Viernes 28 de agosto Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África.

