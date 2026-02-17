Eclipse solar en febrero 2026: ¿se puede ver en la Argentina?

El calendario astronómico marca para este martes 17 la ocurrencia del Eclipse solar en febrero 2026 con un despliegue visual reservado para las latitudes más australes del planeta. La alineación orbital entre la Tierra, la Luna y el Sol activará el denominado “anillo de fuego” y captará la atención de los especialistas por su trayectoria sobre la Antártida.

¿Se podrá ver el eclipse solar desde la Argentina?

La proyección de la sombra lunar sobre el mapa local presenta limitaciones geográficas claras. Los habitantes de la zona más austral del país accederán a una fase parcial del evento durante la jornada. Las estimaciones técnicas calculan un oscurecimiento máximo del 40 por ciento en el extremo sur de la región patagónica. El resto del país queda fuera de la zona de influencia de la sombra lunar directa. Los observadores ubicados en latitudes más septentrionales no percibirán cambios significativos en la luminosidad solar.

La configuración orbital y el “anillo de fuego”

Este efecto visual responde a la distancia específica entre el planeta y su satélite natural. La Luna se ubica en su apogeo orbital durante este evento. Su tamaño aparente resulta un 1,1 por ciento menor al del Sol. La NASA explica a la cadena CNN: “Esto provoca que la sombra principal de la Luna, llamada umbra, no llegue a tocar la superficie terrestre”.

El aro circular de luz permanece visible para los observadores situados en el área central del recorrido. La antumbra impacta sobre la superficie del planeta. El camino anular abarca un ancho aproximado de 616 kilómetros. Esta franja recorre principalmente regiones deshabitadas de la Antártida.

Todos los detalles del eclipse solar del 17 de febrero

Detalles cronológicos y recomendaciones sanitarias

La ubicación geográfica plantea un desafío logístico para la comunidad científica. La agencia espacial norteamericana no confirma todavía la realización de transmisiones en vivo o programas de divulgación pública por la dificultad de acceso al sitio. Los puntos poblados con posibilidad de avistamiento reportan oscurecimientos superficiales en horarios específicos:

La Isla Rey Jorge registrará un 83 por ciento de cobertura a las 10:12 hora local.

registrará un 83 por ciento de cobertura a las 10:12 hora local. Ciudad del Cabo , en Sudáfrica, percibirá un 11 por ciento de ocultamiento a las 06:17.

, en Sudáfrica, percibirá un 11 por ciento de ocultamiento a las 06:17. El resto de la región sur de África observará el evento de manera muy tenue

El eclipse representa el número 75 de esa secuencia específica. El tiempo máximo de duración del anillo alcanza los dos minutos y 20,9 segundos. Los especialistas insisten en la necesidad de protección ocular adecuada. Se requiere el uso estricto de gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2. La observación directa sin el filtro adecuado causa daños permanentes e irreversibles en la visión.

Las expectativas por el eclipse total de 2027

La atención de los entusiastas de la astronomía se proyecta también hacia el futuro cercano. El 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total de características excepcionales. La fase total superará los seis minutos en puntos específicos de la Tierra. Este registro temporal duplica la duración habitual de estos eventos celestes.

La ciencia explica esta extensión por una combinación de factores poco frecuentes. La Tierra estará en su punto más distante del Sol y el diámetro solar se percibirá más pequeño. La Luna se encontrará muy cerca de nuestro planeta e incrementará su tamaño aparente en el cielo. La alineación precisa convertirá el día en noche absoluta y no volverá a repetirse hasta dentro de más de cien años.

