¿Se puede ver el Eclipse Solar Anular en la Argentina hoy?

Este martes 17 de febrero se produce un eclipse solar anular, conocido como el “anillo de fuego”, un evento astronómico que despierta expectativa en todo el mundo. La posibilidad de observarlo desde la Argentina será posible aunque reducida y estará concentrada en zonas muy específicas.

En diálogo con LN+, el divulgador científico Esteban Tablón explicó que se trata de un eclipse particular porque la Luna no cubre por completo al Sol, sino que deja visible un borde luminoso. “Es anular porque la Luna está en su apogeo, el punto más alto, y se genera ese anillo espectacular”, señaló.

Esteban Tablon, divulgador cientifico

Qué es un eclipse solar anular

El eclipse ocurre cuando la Luna se cruza entre la Tierra y el Sol, indicó Tablón. En este caso, al encontrarse más alejada, su tamaño aparente es ligeramente menor y no llega a taparlo del todo.

Por eso se produce el llamado “anillo de fuego”, cuando la Luna cubre cerca del 96% del disco solar y queda un contorno brillante alrededor.

El eclipse solar total más esperado en la Tierra se dará en agosto de 2027

¿Dónde se podrá ver en la Argentina?

La visibilidad en territorio argentino será limitada. Según estimaciones técnicas, gran parte del país quedará fuera de la sombra directa, aunque en el extremo sur se podrá apreciar una fase parcial.

En la Patagonia austral, especialmente hacia Tierra del Fuego, el oscurecimiento máximo podría alcanzar alrededor del 40%, mientras que la totalidad del eclipse anular se observará principalmente en regiones remotas de la Antártida.

“Solo en la Antártida se puede ver completo y un poco en Tierra del Fuego”, afirmó Tablón.

La observación solo se debe hacer con anteojos certificados bajo norma ISO 12312-2 Eric Gay - AP

El peligro de mirarlo sin protección

El especialista advirtió que este tipo de eclipses puede ser incluso más riesgoso que uno total, porque la luz solar sigue siendo intensa. Tablón fue contundente: “Es peor la luz porque te quema la retina de manera irreversible. El daño ocular después de mirar al Sol durante tres segundos no lo puede reparar ningún oculista”.

Por eso, remarcó que la observación solo se debe hacer con anteojos certificados bajo norma ISO 12312-2.

¿Se puede seguir por internet?

Para quienes no puedan verlo en forma directa, habrá transmisiones en vivo desde otros puntos del planeta. Tablón mencionó que incluso “una página de la India transmite en vivo”. Sobre ese punto, precisó que “verlo por internet no implica ningún riesgo para la vista”.

Así sucede un eclipse solar (Video ilustrativo eclipse 2020)

Los puntos poblados con posibilidad de avistamiento registran oscurecimientos superficiales.

En la Isla Rey Jorge el fenómeno alcanza un 83 por ciento de cobertura a las 10:12 hora local.

el fenómeno alcanza un 83 por ciento de cobertura a las 10:12 hora local. Ciudad del Cabo en Sudáfrica percibe un 11 por ciento de ocultamiento a las 06:17.

percibe un 11 por ciento de ocultamiento a las 06:17. El resto de la región sur de África observa el evento de manera muy tenue.

El eclipse de febrero representa el número 75 de esa secuencia específica. El tiempo máximo del anillo es de dos minutos y 20,9 segundos.