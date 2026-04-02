Después de 350 años: brotó de la tierra la aparente tumba de D’Artagnan y los historiadores se ilusionan

Medios neerlandeses informaron que brotó desde el subsuelo de una iglesia una tumba que podría ser la del mosquetero francés Charles de Batz, conde de Artagnan, quien fuese confidente del rey Luis XIV de Francia y líder de su guardia personal. De acuerdo a los indicios y la poca documentación histórica, murió en plena batalla y sus restos fueron enterrados debajo de un templo católico en los Países Bajos.

D’Artagnan se volvió famoso a nivel mundial gracias al texto de Alexandre Dumas: Los tres mosqueteros, de 1844, quien formó parte del trío (o cuarteto, mejor dicho) junto a Aramis, Athos y Porthos. Durante el asedio francés en el siglo XVII a la República Holandesa, las tropas conformaron un campamento en el pueblo de Wolder. En ese escenario de guerra, el líder de la tropa habría recibido un disparo en la garganta en plena batalla de Maastricht.

D'Artagan fue líder de los mosqueteros, la guardia personal del rey Luis XIV y máxima persona de confianza (Gentileza: tagesschau)

Según los archivos, al tratarse de una época en la que hacía mucho calor, el rey francés decidió prevenir el traslado del cuerpo de D’Artagnan a París y sugirió enterrarlo en un terreno consagrado. Aunque nunca se especificó el sitio, siempre se presumió que eligió la iglesia San Pedro y San Pablo de Wolder y desde entonces nunca se inició una campaña para hallar dónde se depositaron los restos.

El suelo cedió y la tumba de D’Artagnan apareció

En diálogo con el medio neerlandés NRC, Jos Valke, diácono en la iglesia del pueblo, fue quien levantó en febrero de este año las baldosas del suelo debajo del altar que comenzó a ceder repentinamente.

Iglesia de San Pedro y San Pablo en Wolder, donde se habrían hallado los restos del mosquetero (Fuente: Luk van Goor/Restaura)

“Apareció de inmediato un muro antiguo. No fue sorprendente. Se sabe que en el sitio de la iglesia actual se erigió una iglesia a finales del siglo XIX. Pero cuando vimos los primeros huesos pequeños, pensamos inmediatamente en D’Artagnan, quien cayó ante las murallas de Maastricht en 1673, y de quien se sospechaba desde hacía tiempo que podría estar enterrado en nuestra iglesia o sus alrededores”, explicó Valke.

“Lo que inicialmente parecía una simple reparación para nuestro equipo de operarios, de repente se convirtió en un protocolo de doce páginas adjunto”, dijo el religioso cuando hizo la denuncia ante las autoridades del municipio para iniciar una investigación al respecto.

El lugar de descanso final del conde resultó un misterio de más de 350 años. El arqueólogo Wim Dijkman señaló al medio neerlandés que existieron dos especulaciones al respecto. La primera aseguraba que los restos óseos se hallaban en una pequeña capilla en Kesselt, en la región belga de Limburgo. Y otra versión más cercana a los dichos históricos lo ubicó en un antiguo monasterio en Sint-Pietersberg, cerca de Maastricht.

Descubren los restos presuntos de D'Artagan

Dos elementos que coinciden con D’Artagnan

Además de los huesos, en la tumba se registraron una moneda de oro y una bala. Ambos elementos contribuirían a asociar la identidad de la persona sepultada y a la figura emblemática francesa.

“Me hubiera gustado mantenerlo en secreto hasta que el ADN y otras investigaciones pudieran proporcionar pruebas concluyentes sobre la identidad. Por ahora, todavía no sabemos nada con certeza. Aunque la aparente antigüedad de los huesos, una bala en el pecho, una moneda francesa junto a los restos y la ubicación cerca del altar consagrado de la antigua iglesia son indicios de que podría tratarse de D’Artagnan”, aseguró Dijkman.

El suelo debajo del altar comenzó a ceder y apareció una tumba que se presume sería de D'Artagnan (Fuente: Luk van Goor/Restaura)

Los registros del pueblo aseguran que el templo donde se halla la cripta fue un sitio consagrado desde hace varios centenios. Al menos tres iglesias se erigieron allí y los restos del mosquetero pudieron ser colocados debajo del altar de la segunda edificación. “En aquella época solo se enterraba bajo un altar a miembros de la realeza u otras figuras importantes”, subrayó el diácono.

De acuerdo a los archivos históricos, el misterio de la tumba lleva 350 años (Fuente: Luk van Goor/Restaura)

El 13 de marzo se sustrajeron muestras del esqueleto para someterlas a un análisis de ADN con los descendientes de D’Artagnan. La comparación se hará en Múnich con el linaje paterno que actualmente reside en Aviñón, Francia. “El mejor lugar para extraer material genético es de los dientes, preferiblemente de uno con la raíz. Porque ahí es donde se encuentra lo más útil, según me han dicho”, replicó Valke.