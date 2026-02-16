Eclipse solar del 17 de febrero: ¿se puede ver desde Argentina?

El calendario astronómico anuncia para este martes 17 de febrero el eclipse solar denominado anillo de fuego. Este evento de tipo anular sucede por la alineación entre la Tierra y el Sol. Los técnicos de la NASA ya analizan la mecánica orbital del satélite natural durante su fase de apogeo. La trayectoria del fenómeno atraviesa algunos sectores remotos del planeta.

Eclipse del 17 de febrero: ¿se puede ver desde Argentina?

La visibilidad del fenómeno en territorio nacional resulta limitada, pero gran parte de los habitantes de la Patagonia austral acceden a una fase parcial. Las estimaciones técnicas prevén un oscurecimiento máximo del 40 por ciento en la zona más austral de la Argentina durante la jornada de este martes. La mayor parte del país queda fuera de la zona de influencia de la sombra lunar directa.

Todos los detalles del eclipse solar del 17 de febrero

Por qué se da el fenómeno anillo de fuego

El efecto visual sucede por la distancia entre Tierra y satélite. La Luna se halla en apogeo orbital. Su tamaño aparente se percibe un 1,1 por ciento menor al del Sol. La NASA explica a la cadena CNN: “Esto provoca que la sombra principal de la Luna, llamada umbra, no llegue a tocar la superficie terrestre”. El aro circular de luz permanece visible para los observadores en el área central.

La antumbra llega a la superficie del planeta. El camino anular posee un ancho aproximado de 616 kilómetros. Esta franja recorre principalmente regiones deshabitadas de la Antártida. La ubicación geográfica representa un desafío logístico para la comunidad científica. La agencia espacial norteamericana no confirma todavía la realización de transmisiones en vivo o programas de divulgación pública por la dificultad de acceso al sitio.

Así sucede un eclipse solar (Video ilustrativo eclipse 2020)

Cuáles son los lugares y horarios aptos para su observación

Los puntos poblados con posibilidad de avistamiento registran oscurecimientos superficiales.

En la Isla Rey Jorge el fenómeno alcanza un 83 por ciento de cobertura a las 10:12 hora local.

el fenómeno alcanza un 83 por ciento de cobertura a las 10:12 hora local. Ciudad del Cabo en Sudáfrica percibe un 11 por ciento de ocultamiento a las 06:17.

percibe un 11 por ciento de ocultamiento a las 06:17. El resto de la región sur de África observa el evento de manera muy tenue.

El eclipse de este febrero representa el número 75 de esa secuencia específica. El tiempo máximo del anillo es de dos minutos y 20,9 segundos. Los especialistas recomiendan el uso de gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2. La observación directa sin protección adecuada causa daños permanentes en la visión.

La norma ISO 12312-2 certifica las gafas adecuadas para la observación segura del fenómeno

Cual será la mayor ocultación solar total de este siglo

La atención de los entusiastas también se proyecta hacia el futuro cercano: el dos de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total de características excepcionales. La fase total superará seis minutos en puntos específicos de la Tierra. Este registro temporal duplica la duración habitual de estos eventos celestes. La Luna se alineará de forma precisa y convertirá el día en noche absoluta y no volverá a repetirse hasta dentro de más de cien años.

La ciencia explica esta extensión por una combinación de factores poco frecuentes. La Tierra estará en su punto más distante del Sol. El diámetro solar se percibirá más pequeño. La Luna se encontrará muy cerca de nuestro planeta e incrementará su tamaño en el cielo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.