Así se preparan la NASA y los astronautas de Crew-12 para su lanzamiento al espacio de este viernes

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía SpaceX ultiman los preparativos finales para el lanzamiento de la misión Crew-12, programada para despegar este viernes 13 de febrero a las 7:15 a.m. de Argentina. El objetivo es transportar a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida. Esta misión representa un paso crucial en el programa de vuelos espaciales tripulados comerciales de la agencia.

Los equipos de la NASA y SpaceX trabajaron incansablemente para asegurar que cada detalle esté cubierto. La revisión final de preparación para el lanzamiento (Launch Readiness Review) fue completada con éxito y los líderes de la misión dieron el visto bueno para proceder con la cuenta regresiva. La única variable en consideración es el clima a lo largo del corredor de ascenso, aunque las perspectivas mejoraron. Inicialmente, la fecha de lanzamiento se ajustó del 11 de febrero e incluso del 12 de febrero, debido a condiciones climáticas desfavorables. No obstante, los pronosticadores meteorológicos emitieron un informe optimista, con un 90% de probabilidad de condiciones aceptables en el sitio de lanzamiento para la hora prevista. La principal preocupación ahora son posibles vientos elevados en la trayectoria de vuelo de Crew-12.

Mientras tanto, la comandante Jessica Meir, el piloto Jack Hathaway, la astronauta Sophie Adenot y el cosmonauta Andrey Fedyaev, los cuatro tripulantes de la misión Crew-12, siguieron su propia y precisa lista de verificación de actividades. Desde su llegada el 6 de febrero al Centro Espacial Kennedy, todos permanecen en cuarentena, un procedimiento estándar para asegurar su salud y la de la tripulación que ya se encuentra en órbita. En el lugar de lanzamiento, una impresionante imagen capturada al atardecer el martes 10 de febrero mostraba el cohete Falcon 9 de SpaceX con la cápsula Dragon en la cima, erguidos sobre la plataforma de lanzamiento en el Complejo 40, listos para la travesía.

De izquierda a derecha, Andrey Fedyaev, Jack Hathaway, Jessica Meir y Sophie Adenot, los tripulantes de Crew-12 NASA

La misión Crew-12 es de particular importancia, ya que será el duodécimo vuelo rotacional de tripulación de SpaceX a la estación espacial y la decimotercera misión tripulada en el marco del Programa de Tripulación Comercial de la NASA. Los astronautas a bordo de la cápsula Dragon iniciarán una rotación de ocho meses a bordo del laboratorio orbital, donde llevarán a cabo una serie de experimentos científicos. Su llegada devolverá a la estación a su complemento completo de siete tripulantes, tras el regreso de la Crew-11 en enero.

A bordo de la Estación Espacial Internacional, los astronautas de la Expedición 74 también se preparan activamente para recibir a sus nuevos compañeros. El ingeniero de vuelo de la NASA, Chris Williams, preparó la plataforma orbital y organizó el equipo que el cuarteto de Crew-12 utilizará durante su misión de investigación de larga duración. Esto incluye hardware de laboratorio y el equipo de emergencia requerido que será transferido al Dragon poco después de la llegada de la tripulación. Williams monitoreará el acercamiento y encuentro automatizado del Dragon desde la cúpula de la estación.

Más allá de los preparativos para la llegada de la nueva tripulación, la Expedición 74 continúa con su intensa agenda de investigaciones. Chris Williams dedicó tiempo a fotografiar la configuración de hardware científico adosado a la nave de carga Cygnus XL, que demostrará una nueva tecnología de propulsión electrónica. También guardó experimentos completados y muestras para su regreso a la Tierra. En el laboratorio Destiny, Williams inyectó gas en hardware de investigación para probar formas de controlar la presión del tanque de combustible de una nave espacial, un experimento crucial para el manejo de propelentes criogénicos.

Hay gran expectativa por el futuro de los vuelos comerciales al espacio exterior NASA

El comandante de la estación, Sergey Kud-Sverchkov, y el ingeniero de vuelo Sergei Mikaev, ambos de Roscosmos, estuvieron inmersos en estudios sobre los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano y el rendimiento psicológico. Realizaron pruebas de comunicación y rendimiento cognitivo, recolectaron muestras de cabello y saliva para analizar el estrés, la función inmunológica y la calidad del sueño. Mikaev también evaluó el funcionamiento de sistemas de reciclaje de agua y realizó pruebas en el módulo de servicio Zvezda para asegurar el mantenimiento de la estación. La tripulación actual investigó la física del combustible de las naves espaciales, donde monitorearon la radiación y realizaron pruebas cardiovasculares y psicológicas, cuyos resultados serán fundamentales para futuras misiones de larga duración.

El acoplamiento de la cápsula Dragon con la Estación Espacial Internacional está previsto para el sábado 14 de febrero a las 5:15 p.m. de Argentina. La NASA ofrecerá cobertura en vivo del lanzamiento a partir de las 5:15 a.m. del viernes en Argentina, y la cobertura del acoplamiento desde las 3:15 p.m. del sábado. Ambas transmisiones estarán disponibles en NASA+, Amazon Prime y el canal de YouTube de la agencia, lo que permitirá a audiencias de todo el mundo seguir de cerca esta trascendental misión.