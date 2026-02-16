Tras el eclipse solar de este 17 de febrero: cuándo será el más largo del siglo, que no se repetirá por 100 años

A raíz del eclipse solar del 17 de febrero, salió a la luz un fenómeno excepcional y muy poco habitual en la historia de la humanidad: el día se convertirá en noche por completo. Esto ocurrirá el 2 de agosto de 2027, cuando la Luna se alineará de forma precisa entre la Tierra y el Sol, lo que generará el eclipse solar total más prolongado del siglo XXI. Vale pena anotarse la fecha, ya que según los cálculos astronómicos actuales, no volverá a repetirse hasta dentro de más de cien años.

Los especialistas confirmaron que el eclipse tendrá lugar el 2 de agosto del año que viene y que, en ciertos puntos del planeta, la etapa de totalidad superará los seis minutos. De esta manera, el cielo se volverá oscuro por un tiempo prolongado y dejará postales para el recuerdo. Esa extensión temporal lo convierte en un caso extraordinario, ya que la mayoría de los eclipses solares totales apenas duran entre dos y tres minutos de oscuridad absoluta.

Esta es la representación gráfica de la forma en la que se produce el eclipse solar total cuando la sombra de la Luna cubre la superficie de la Tierra (Foto de CNN en español)

Por esta razón, el evento ya fue señalado como el eclipse total más largo del siglo XXI. El último episodio de características similares ocurrió en 1991 y, de acuerdo con las estimaciones actuales, no se prevé otro comparable hasta avanzado el próximo siglo.

La alineación casi perfecta permitirá más de seis minutos de noche plena. El carácter inusual de este eclipse de 2027 se debe a una combinación astronómica poco frecuente. En esa fecha, la Tierra estará próxima a su punto más distante del Sol, lo que hará que nuestra estrella se perciba ligeramente más pequeña desde el planeta.

Al mismo tiempo, la Luna se encontrará muy cerca de la Tierra, lo que incrementará su tamaño aparente en el cielo. Esa diferencia posibilitará que el satélite cubra completamente al Sol durante un período más prolongado de lo habitual.

A esto se suma un tercer elemento clave: la sombra lunar cruzará zonas cercanas al ecuador terrestre, una disposición geométrica que extiende la duración de la totalidad, algo que sucede en contadas oportunidades a lo largo de los siglos.

En algunos lugares, el día se transformará en noche por unos minutos Archivo

El recorrido del eclipse: los países donde el día se transformará en noche

La franja de totalidad será amplia y se extenderá a lo largo de más de 15.000 kilómetros. La sombra de la Luna avanzará desde el océano Atlántico hacia Europa, el norte de África, Medio Oriente y sectores de Asia. Entre los países desde los cuales podrá apreciarse el eclipse solar total figuran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Uno de los sitios más privilegiados para observarlo será Luxor, en Egipto, donde la totalidad alcanzará su máxima duración y, además, las condiciones climáticas suelen ser propicias para la contemplación del fenómeno. Obviamente, ya hay muchos turistas y amantes del astroturismo que están haciendo averiguaciones y reservando su lugar para poder presenciar este momento mágico.

Es importante conocer cómo observar el eclipse sin poner en riesgo la vista. Los expertos subrayan que la observación segura es indispensable. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños permanentes en la visión. Por eso, se recomienda utilizar gafas especiales certificadas para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2, así como filtros solares homologados en telescopios o binoculares.