Eclipse solar total: cuándo ocurrirá y en qué países será visible

El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que podrá observarse de forma completa desde Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, según registros astronómicos citados por plataformas de observación como Time and Date y The Sky Live.

Un eclipse solar total sucede cuando la Luna cubre por completo el disco del Sol desde ciertas zonas de la Tierra. Esta etapa se denomina totalidad y se produce dentro de una franja específica de visibilidad. En el caso del eclipse de 2026, el punto de mayor eclipse se ubicará en coordenadas 65° 13′ 24,4″ N y 65° 13′ 24,4″ E, en aguas internacionales. Desde ese punto, la fase de totalidad tendrá una duración de 2 minutos y 20 segundos, con el Sol a 26° sobre el horizonte.

La franja de totalidad atravesará cinco territorios: Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. En otras regiones del planeta el fenómeno se observará de forma parcial. Entre ellas se incluyen gran parte de Europa, África, Norteamérica y zonas de los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico. Entre las ciudades donde el eclipse podrá observarse de forma total se encuentran:

Reikiavik (Islandia)

Nuuk (Groenlandia)

Oviedo (España)

Bilbao (España)

A Coruña (España)

Todos los detalles del eclipse solar total de agosto

En otras ciudades el fenómeno se observará de forma parcial, entre ellas:

Madrid (España)

Barcelona (España)

París (Francia)

Londres (Reino Unido)

Berlín (Alemania)

Línea de tiempo global del eclipse

De acuerdo con Time and Date, el eclipse iniciará en diferentes puntos del planeta conforme la sombra de la Luna avance sobre la Tierra.

Los momentos principales a escala mundial serán:

Primer lugar donde inicia el eclipse parcial: 15:34:15 (UTC)

Primer lugar donde inicia el eclipse total: 16:58:09 (UTC)

Máximo del eclipse: 17:46:06 (UTC)

Último lugar donde termina la totalidad: 18:34:07 (UTC)

Último lugar donde termina el eclipse parcial: 19:57:57 (UTC)

El eclipse solar se llevará adelante el 12 de agosto, siendo uno de los fenómenos más importantes del año (Foto: FreeP¡CK)

¿Cuántas personas podrán observar el fenómeno?

Los cálculos de Time and Date estiman que cerca de 980 millones de personas podrán observar al menos una parte del eclipse solar de 2026. De ese total, aproximadamente 15,2 millones de personas se encontrarán dentro de la franja de totalidad, donde el Sol quedará completamente cubierto por la Luna.

Por: Jailine González Gómez.