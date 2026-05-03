Las partículas fantasma guardarían su masa en una dimensión oculta e inaccesible: el vínculo con la energía oscura
Si un experimento confirma la señal predicha, no solo probaría la existencia de una dimensión adicional sino que redefiniría la comprensión de la materia y la energía oscura
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Los neutrinos, conocidos como “partículas fantasma”, ahora cuentan con una nueva hipótesis que podría redefinir lo que se sabe sobre el universo. Invisibles, casi sin masa y extremadamente difíciles de detectar, estos componentes de la materia podrían esconder un secreto: almacenar su masa en una dimensión oculta inaccesible para nuestra percepción.
Qué son los neutrinos y por qué son tan difíciles de detectar en la física moderna
Según detalla la revista Popular Mechanics, los neutrinos son extraordinariamente ligeros, al punto de ser “al menos un millón de veces más livianos que los electrones”. Esta característica los convierte en uno de los mayores desafíos experimentales de la física contemporánea.
Aunque se producen constantemente en procesos nucleares (como los que ocurren en el Sol o en experimentos controlados en la Tierra), su detección requiere herramientas extremadamente sofisticadas.
El dilema también radica en que todos los neutrinos observados hasta ahora presentan una propiedad conocida como “quiralidad izquierda”. Sin embargo, los modelos teóricos predicen la existencia de su contraparte: los neutrinos de mano derecha. El problema es que, pese a décadas de búsqueda, estos nunca fueron detectados.
La teoría de dimensión adicional que podría explicar la masa de los neutrinos
Un grupo de científicos de la Universidad de Chulalongkorn, en Bangkok, propone una respuesta. En su trabajo, sugieren que los neutrinos de mano derecha podrían existir en una dimensión adicional, de tamaño micrométrico, donde almacenarían su masa.
Esta idea forma parte de la llamada “propuesta de Dimensión Oscura”, un marco teórico que intenta conectar la física de partículas con la energía oscura del universo.
En este escenario, las dimensiones no serían únicas ni uniformes, sino que estarían “apiladas” según la masa de las partículas. En una de esas dimensiones, los neutrinos podrían comportarse de manera completamente diferente: en lugar de ser los más livianos, serían los más pesados.
Esta reorganización explicaría por qué no logran detectarlos desde nuestra dimensión: simplemente no interactúan de la manera esperada.
KATRIN en Alemania: el experimento clave para detectar neutrinos de mano derecha
Para poner a prueba esta teoría, los científicos recurren a uno de los experimentos más ambiciosos en el estudio de neutrinos: KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment), ubicado en Alemania.
Se trata de un espectrómetro gigantesco, con un peso superior a las 200 toneladas, diseñado para analizar la desintegración beta del tritio, un isótopo del hidrógeno.
De acuerdo con Popular Mechanics, este dispositivo permite estudiar con precisión el espectro de energía de los electrones generados en el proceso de desintegración. Allí es donde los investigadores buscan una señal clave: una irregularidad o “kink” en la distribución energética.
Este pequeño quiebre sería indicio de la presencia de un neutrino de mano derecha comportándose según la teoría de la Dimensión Oscura.
Los científicos identificaron dos regiones específicas dentro de los datos de KATRIN donde esta anomalía debería aparecer. Estas zonas corresponden a diferentes configuraciones del modelo y ofrecen firmas experimentales distintas, lo que aumenta las probabilidades de detección si la teoría es correcta.
Qué puede descubrir el experimento KATRIN en su próxima fase sobre física de partículas
El estudio concluye que existe una ventana realista para detectar estas señales con la tecnología actual. En particular, la próxima fase del experimento KATRIN promete una resolución energética más precisa, capaz de explorar nuevas regiones del espectro.
Si se logran identificar los “kinks” predichos, no solo se confirmaría la existencia de neutrinos de mano derecha, sino también la de una dimensión adicional. Esto marcaría un hito en la física moderna y abriría la puerta a una comprensión más profunda de la materia, la energía y la estructura del universo.
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