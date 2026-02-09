Así será el eclipse solar más largo del siglo que no se repetirá en 100 años

El eclipse solar total que atravesará el hemisferio norte desde el Ártico hasta el mar Mediterráneo tendrá lugar este año. El fenómeno astronómico se produce por la interposición exacta de la Luna frente al Sol y proyecta una sombra de oscuridad absoluta sobre una franja terrestre. Diversos países de Europa, como España e Islandia, registrarán el evento tras 27 años de ausencia de este tipo de ocultaciones en la región.

¿Cuándo y dónde ocurrirá el eclipse solar total de 2026?

El próximo 12 de agosto de 2026 el mundo presenciará un fenómeno de oscuridad absoluta. El sitio especializado Time and Date explica que el evento sucede en una fecha que marca el regreso de la totalidad a Europa continental. La sombra se aprecia desde zonas de Rusia, Groenlandia, Islandia y España. Estos países quedan alineados con el recorrido central de la sombra lunar.

La Luna cubrirá por completo al Sol el 12 de agosto de 2026 y proyectará su sombra sobre una franja estrecha de la Tierra Jinsoo Choi/Unsplash

El cronograma global, calculado en tiempo universal coordinado (UTC), indica que la primera fase parcial comienza a las 15:34. La totalidad inicia a las 16:58 y alcanza su punto máximo a las 17:46. Este proceso termina a las 18:34 y el último contacto parcial se produce a las 19:57.

Alcance geográfico y visibilidad de la sombra lunar

La Luna proyecta su sombra sobre una superficie muy estrecha de la Tierra. Este recorrido se conoce como la “franja de totalidad”. Fuera de ella, el fenómeno solo se observa de manera parcial. Los eclipses totales suceden cada 18 meses en algún punto del planeta y su visibilidad se limita por la geometría del evento. La zona de cobertura total suele extenderse a lo largo de unos 15.000 kilómetros. El ancho aproximado es de apenas 150 kilómetros, una estrechez que convierte al hecho en un acontecimiento raro y localizado.

Durante el eclipse solar, la Luna proyecta su sombra sobre una superficie muy estrecha de la Tierra

Amplias regiones del mundo observarán al menos una fase parcial. Habrá visibilidad parcial en el norte de Asia, el norte y oeste de África y gran parte de América del Norte. También se registra en áreas del océano Pacífico, el Atlántico y el Ártico. En ciudades como Bogotá el fenómeno no presenta visibilidad. El público fuera de la ruta principal solo percibirá una ocultación incompleta de la estrella. Dentro de la zona de oscuridad total figuran localidades del extremo norte como Station Nord, en Groenlandia. Islandia ofrece puntos de observación en Ísafjörður, Borgarnes, Reikiavik y Keflavík.

La agencia Sinc destaca que el eclipse cruza España de oeste a este. El trayecto va desde A Coruña hasta Palma de Mallorca. En la mitad norte peninsular y en Baleares se observa la fase completa. En la mitad sur el eclipse es parcial. Galicia es la primera región española que recibe la totalidad. En A Coruña el proceso comienza a las 19:31. El máximo llega a las 20:28 y finaliza a las 21:22. La duración de la oscuridad total es de 76 segundos en esta zona.

Así sucede un eclipse solar (Video ilustrativo eclipse 2020)

Localidades como Santander, Bilbao, Gijón, Oviedo, Lugo, Zaragoza, Valladolid y Valencia verán el ocultamiento. En las islas Baleares llega a Ibiza, Mahón y Alcúdia. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que España se ubica en el tramo final de la franja.

El eclipse coincide con la puesta del Sol cerca del horizonte. Por este motivo, la institución recomienda la observación desde un lugar despejado sin obstáculos hacia el oeste. Este evento precede a la noche de máxima actividad de las Perseidas. La combinación permite el avistamiento del eclipse y la posterior lluvia de meteoros en un mismo ciclo astronómico.

Fases del fenómeno y recomendaciones para la observación

El evento se desarrolla en cinco fases definidas. Comienza con el inicio del eclipse parcial, cuando la Luna “muerde” el disco solar. Luego sigue el inicio de la totalidad y en ese instante aparecen efectos visuales como el anillo de diamante y las perlas de Baily. Estos destellos ocurren por el paso de la luz solar a través de los valles y cráteres de la superficie lunar. En el máximo del eclipse, la Luna cubre completamente al Sol. Solo la corona es visible. El cielo se oscurece. Finalmente, el Sol reaparece y la fase parcial concluye para cerrar uno de los espectáculos más singulares de la naturaleza.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.