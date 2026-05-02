Es científico, trabajó en Google y predice que en 2029 los humanos empezarán a “retroceder en el tiempo”

El futurista Ray Kurzweil, uno de los referentes más influyentes en inteligencia artificial (IA) y exdirector de ingeniería de Google, sostuvo que pensar que el tiempo pueda “retroceder” podría empezar a tener sentido en apenas unos años. Sus predicciones hablan de un fenómeno complejo que involucra avances tecnológicos, biológicos y computacionales que podrían alterar la forma en que los humanos experimentan la vida.

Qué es la ley de rendimientos acelerados de Ray Kurzweil y cómo impacta en la IA

Según un análisis difundido por Bessemer Venture Partners, Kurzweil basa gran parte de sus proyecciones en lo que denomina la “ley de los rendimientos acelerados”, una teoría que sostiene que el progreso tecnológico no avanza de forma lineal, sino exponencial.

Esto implica que cada avance se apoya en el anterior, lo que termina por generar un efecto multiplicador que acelera el desarrollo de nuevas tecnologías.

Este crecimiento, sostiene, se mantuvo constante a lo largo del tiempo, independientemente de factores externos como guerras o crisis económicas. Para Kurzweil, esta tendencia es la base para anticipar cuándo ocurrirán ciertos hitos tecnológicos, como el desarrollo de inteligencias artificiales capaces de igualar o superar a los humanos.

Por qué Ray Kurzweil considera que 2029 será un año clave para la inteligencia artificial

Según el científico, para 2029 se alcanzará un nivel de inteligencia artificial capaz de superar el test de Turing, una prueba clásica que evalúa si una máquina puede imitar el comportamiento humano de manera indistinguible.

Según la teoría de Kurzweil, el progreso tecnológico no es lineal sino exponencial, donde cada innovación acelera la llegada de la siguiente en un ciclo de retroalimentación constante Summit Art Creations - Shutterstock

De acuerdo con lo expuesto en la conversación recogida por Bessemer Venture Partners, Kurzweil ya había anticipado en 1999 que este hito se alcanzaría en un plazo de 30 años. Hoy, incluso, considera que su predicción podría resultar conservadora, ya que algunos expertos creen que ese punto podría alcanzarse antes.

Sin embargo, uno de los puntos centrales no es solo la capacidad de las máquinas para simular inteligencia humana, sino lo que esto implica para la experiencia del tiempo y la vida humana.

A medida que la inteligencia artificial avance, explica el científico, la percepción de progreso y cambio podría acelerarse hasta el punto de alterar la forma en que entendemos el paso del tiempo.

Qué significa la velocidad de escape de la longevidad y por qué podría cambiar el envejecimiento

Uno de los conceptos clave que explica esta idea es el de “longevity escape velocity” o velocidad de escape de la longevidad. Este término describe el momento en que los avances médicos permiten extender la vida humana más rápido de lo que envejecemos.

Actualmente, explica Kurzweil, una persona pierde un año de vida por cada año que pasa, pero gracias a los avances científicos recupera en promedio unos cuatro meses adicionales.

Velocidad de Escape de la Longevidad: Este concepto describe el momento crítico en que la ciencia médica añade más de 12 meses de vida a la expectativa humana por cada año que pasa Shutterstock - Shutterstock

Sin embargo, dado que la investigación también avanza de manera exponencial, se espera que para 2029 ese equilibrio cambie: por cada año vivido, se podría recuperar un año completo de expectativa de vida.

A partir de ese punto, el balance sería positivo. Es decir:

Se ganaría más de un año de vida por cada año transcurrido.

El envejecimiento dejaría de ser un proceso inevitable.

La probabilidad de morir por causas naturales disminuiría progresivamente.

En este contexto, la idea de “retroceder en el tiempo” no implica viajar al pasado, sino revertir el deterioro biológico y prolongar la vida indefinidamente, al menos desde una perspectiva teórica.