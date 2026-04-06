El paso de Artemis II por la Luna se podrá ver por Netflix
La plataforma de streaming transmitirá en vivo este evento especial, por el cual los tripulantes del cohete alcanzarán la distancia más lejana que un humano llegó en el espacio en la historia
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Este lunes 6 de abril el Artemis II sobrevolará alrededor de la Luna, pasando por su cara oscura sin detenerse. Este evento histórico se podrá seguir en vivo a través de Netflix. La plataforma de streaming lo hará a través de NASA+ Live, un acuerdo que hizo la plataforma de streaming con el organismo estadounidense para mostrar sus misiones en vivo. Aunque no pudo mostrar el lanzamiento del cohete, sí emitirá este momento histórico en la primera misión tripulada hacia el satélite natural desde 1972.
De acuerdo a la plataforma, la transmisión empezará este lunes 6 de abril a las 14 en la Argentina, donde se rige por el huso horario GMT-3. En ese contexto, se podrá ver a los cuatro astronautas que viajan en la nave Orión volar alrededor del lado más lejano de la Luna y dar sus observaciones de su superficie en vivo. Cabe aclarar que la emisión se hace solo en inglés y que solo pueden acceder a este contenido los suscriptores de la plataforma.
De todo modos, existen otras formas para seguir este suceso de forma online. La NASA se encargará de transmitir este evento de forma gratuita a través de su canal de YouTube. También lo hará en su plataforma NASA +.
Por otro lado, LA NACION + emitirá el minuto a minuto de este evento histórico a través de su canal de YouTube.
¿Quiénes componen la tripulación del Artemis II?
La nave transporta a una tripulación internacional compuesta por cuatro astronautas:
- Reid Wiseman (comandante)
- Victor Glover (piloto)
- Christina Koch (especialista de misión)
- Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense)
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