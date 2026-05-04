Hallan indicios de un diminuto mundo helado con atmósfera más allá de Plutón

Un equipo de astrónomos cree haber dado con un hallazgo que rompe los paradigmas científicos actuales. Un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Nature Astronomy, sugiere que un diminuto mundo helado situado más allá de Plutón alberga una atmósfera fina y delicada.

Con apenas 500 kilómetros de diámetro, este objeto -formalmente conocido como (612533) 2002 XV93- se convierte en el cuerpo más pequeño del Sistema Solar detectado hasta la fecha capaz de retener una capa gaseosa mediante su propia gravedad, un fenómeno que hasta ahora la ciencia concebía para planetas grandes, enanos o lunas de gran escala.

Se convierte en el cuerpo más pequeño del Sistema Solar con una atmósfera claramente detectada y retenida por la gravedad NASA

“Cambia nuestra visión de los mundos pequeños del Sistema Solar, no solo más allá de Neptuno”, sostuvo el investigador principal Ko Arimatsu, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

Y añadió: “Encontrar una atmósfera alrededor de un objeto tan pequeño fue genuinamente sorprendente y desafía la visión convencional de que las atmósferas se limitan a los planetas grandes, los planetas enanos y algunas lunas grandes”, añadió.

Por su parte, Alan Stern, del Southwest Research Institute, el científico principal detrás de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y más allá, afirmó: “Este es un avance asombroso, pero necesita urgentemente una verificación independiente. Las implicaciones son profundas si se confirma”.

Este llamado planeta menor se considera un plutino, que orbita el Sol dos veces en el tiempo que tarda Neptuno en completar tres órbitas solares. En el momento del estudio, estaba a más de 5.500 millones de kilómetros de distancia, más lejos incluso que Plutón, el único otro objeto de la región conocida como el Cinturón de Kuiper.

El nuevo estudio calcula que la atmósfera de esta bola de hielo cósmica es entre 5 millones y 10 millones de veces más delgada que la atmósfera protectora de la Tierra y entre 50 y 100 veces más delgada que la tenue atmósfera de Plutón.

Según las hipótesis preliminares de la astronomía, la atmósfera podría haberse creado por erupciones volcánicas o por el impacto de un cometa.

Arimatsu precisó que los compuestos químicos atmosféricos más probables son metano, nitrógeno o monóxido de carbono, cualquiera de los cuales podría reproducir el efecto de tapar a la estrella cuando le pasó por delante.

El diminuto mundo helado está situado más allá de Plutón NASA - NASA

En ese sentido, el científico señaló que más observaciones, especialmente con el telescopio espacial Webb de la NASA, podrían verificar la composición de la atmósfera.

“Por eso el monitoreo futuro es tan importante. Si la atmósfera se desvanece durante los próximos años, eso indicaría un origen por impacto. Si persiste, o varía de manera estacional, eso apuntaría más a un suministro interno continuo de gas procedente de volcanes de hielo”, concluyó.

Con información de AP