La historia detrás de la frase que volvió a ser tendencia con la Misión Artemis II: “Houston, tenemos un problema”

Mientras el mundo seguía minuto a minuto el recorrido de la misión Artemis II hacia la órbita lunar, una expresión familiar inundó las plataformas digitales: “Houston, tenemos un problema” . La frase, que trascendió décadas como un código universal para reportar dificultades, recobró vigencia impulsada por el interés global en el regreso del ser humano al entorno de la Luna.

A pesar de que la misión actual fue calificada como un éxito técnico, la memoria colectiva de los entusiastas del espacio no tardó en conectar los pequeños inconvenientes reportados durante el viaje con la histórica advertencia que marcó a la generación de los años 70.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA son: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense) (Foto: NASA)

El origen de una advertencia desesperada en la misión Apolo 13

Contrario a lo que muchos creen por la cultura popular, la frase original no fue exactamente como se repite hoy. El 13 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, una explosión en un tanque de oxígeno transformó un viaje rutinario en una lucha por la supervivencia.

El astronauta Jack Swigert fue el primero en comunicarse con el centro de control en tierra al decir: “Houston, hemos tenido un problema”. Segundos después, el comandante de la misión, Jim Lovell, repitió el mensaje para confirmar la gravedad del asunto. Aquel incidente obligó a cancelar el alunizaje y movilizó a todo un país para lograr que los tripulantes regresaran con vida a la Tierra.

Jack Swigert, Jim Lovell y Fred Haise, los astronautas de la misión Apollo 13

Años más tarde, el cine se encargó de inmortalizar y simplificar el mensaje. En la película Apolo 13, protagonizada por Tom Hanks, la línea se ajustó a “Houston, tenemos un problema”, versión que finalmente se instaló en el lenguaje cotidiano de todo el planeta.

¿Por qué revivió con la misión Artemis II?

La sala de control de la Nasa de la Misión Artemis II

En el desarrollo de Artemis II no se presentaron emergencias que pusieran en riesgo la vida de los astronautas. No obstante, la frase se viralizó nuevamente debido a una mezcla de nostalgia y pequeños contratiempos domésticos dentro de la nave que los usuarios de redes sociales no dejaron pasar:

Fallas menores en la cabina : Reportes sobre un mal funcionamiento en el sistema del inodoro de la cápsula Orión desataron miles de memes con la famosa frase.

: Reportes sobre un mal funcionamiento en el sistema del inodoro de la cápsula Orión desataron miles de memes con la famosa frase. Problemas de software : Inconvenientes técnicos con herramientas de comunicación como Microsoft Outlook durante las transmisiones generaron comentarios sarcásticos de los usuarios.

: Inconvenientes técnicos con herramientas de comunicación como Microsoft Outlook durante las transmisiones generaron comentarios sarcásticos de los usuarios. El peso de la historia: Al ser la primera misión tripulada que vuelve a la Luna en más de 50 años, cualquier detalle técnico es comparado automáticamente con la mística y los peligros de las misiones Apolo.

La viralización de la frase demuestra que, más allá de la tecnología avanzada de 2026, el vínculo emocional con la exploración espacial sigue intacto. Artemis II no solo llevó humanos de nuevo al espacio profundo, sino que trajo de vuelta los símbolos que definieron la identidad de la NASA ante el mundo.

Por Álvaro Richard Real Martínez