Videos y fotos: así se vivió el reingreso del Artemis II de la NASA en el Océano Pacífico

El complejo descenso de la nave Orión marcó un hito en la exploración espacial al completar su reingreso a la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora. Durante esta fase final, la cápsula se transformó en una incandescente bola de fuego, donde soportó temperaturas extremas de hasta 2700 grados Celsius.

El procedimiento, que fue seguido en tiempo real por la NASA, requirió una precisión absoluta, ya que, como advirtió el astrónomo Diego Bagú en diálogo con LN+, no existían planes de contingencia una vez iniciado el retorno: “Tiene que salir perfecto porque si no esta historia puede terminar muy mal”. La tensión fue máxima cuando, debido a la ionización del plasma, se produjo un apagón de comunicaciones de seis minutos.

El momento del amenizaje de la misión Artemis II

El despliegue del sistema de once paracaídas en una secuencia coreografiada permitió reducir la velocidad de la nave de forma drástica para garantizar un impacto controlado contra el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, detalló que la cápsula mantuvo a la tripulación protegida mientras descendía desde la velocidad supersónica hasta unos 30 kilómetros por hora.

Imágenes difundidas por la NASA mostraron el momento exacto en que Orión, tras finalizar su travesía de diez días, se posaba sobre las aguas, lo que consolidó el éxito técnico de la misión. El comandante Reid Wiseman y sus compañeros, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen fueron asistidos por equipos militares y de la agencia espacial, quienes los trasladaron al buque USS John P. Murtha para iniciar los protocolos médicos y de recuperación obligatorios antes de su retorno a la vida civil.

El recorrido de los astronautas de Artemis II desde su aterrizaje hasta tierra firme NASA

Este regreso no solo cierra un capítulo de investigación científica, sino que también valida los sistemas de supervivencia necesarios para futuras expediciones hacia el polo sur lunar. Tal como afirmó el administrador adjunto de la NASA, Amit Kshatriya, la prioridad absoluta fue asegurar la integridad física de los astronautas tras las dudas sobre el escudo térmico generadas en la misión anterior. Con este amerizaje, el programa Artemis demuestra su capacidad operativa para misiones futuras y cierra una etapa donde los astronautas observaron fenómenos inéditos, que incluye salidas de Tierra desde el espacio profundo y eclipses solares desde la órbita lunar.

Todas las fotos del regreso de Artemis II

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional se mostraron expectantes por el regreso de la misión Artemis II X (@Astro_Jessica)

El momento de la separación entre el módulo de tripulación de Orión y su módulo de servicio

El momento de la separación entre el módulo de servicio europeo y la cápsula Orión NASA

El inicio de la transmisión en vivo demostró la distancia que faltaba por recorrer rumbo a la Tierra NASA

Los astronautas tuvieron que estar en posición más de una hora antes de su arribo NASA

La astronauta Jessica Meir mostró una imagen del sol mientras se ponía detrás de uno de los paneles solares de la Estación Espacial Internacional X (@Astro_Jessica)