Confirmado por la NASA: así será su nueva base, con rovers, drones y astronautas en la Luna antes de 2028

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) presentó el 26 de mayo nuevos detalles sobre la base lunar (Moon Base), el programa destinado a establecer una presencia sostenida en el polo sur de la Luna antes de 2028. Durante un evento realizado en Washington, la agencia anunció contratos para vehículos lunares, módulos de carga y futuras misiones robóticas que prepararán el terreno para las próximas expediciones Artemis con astronautas.

El objetivo de la NASA con la base lunar

El proyecto Moon Base apunta a construir instalaciones permanentes para actividades científicas, tecnológicas y comerciales sobre la superficie lunar. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, afirmó que esta plataforma será “el primer puesto avanzado de Estados Unidos y de la humanidad en otro mundo celeste”, según explicó el organismo en un comunicado.

La misión Moon Base II probará nuevos sistemas de movilidad sobre la superficie lunar NASA

Según sostuvo el funcionario, cada operación permitirá desarrollar capacidades para habitar y trabajar en uno de los entornos “más exigentes y peligrosos imaginables”. También señaló que el programa contribuirá al desarrollo de innovaciones aplicables en la Tierra y servirá de preparación para futuras expediciones humanas hacia Marte.

Además, la agencia destacó que las próximas etapas contarán con participación de compañías privadas y organismos internacionales y que nuevas campañas de lanzamiento se proyectan para los próximos años.

Las primeras operaciones previstas para el polo sur lunar

Entre las iniciativas confirmadas aparece Moon Base I, cuyo despegue está previsto no antes del otoño boreal de 2026. La operación utilizará el módulo Blue Moon Mark 1 Endurance, desarrollado por Blue Origin, para transportar instrumentos científicos hacia Shackleton Connecting Ridge.

Dentro de la carga figuran las Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies, destinadas a analizar cómo interactúan los propulsores con el terreno lunar, y el Laser Retroreflective Array, un sistema diseñado para mejorar la precisión de localización de naves orbitales mediante reflejos láser. La NASA explicó que esta misión permitirá disminuir riesgos para las futuras expediciones Artemis previstas para 2028.

Moon Base busca convertir el polo sur lunar en un centro científico, tecnológico y comercial NASA

Por otro lado, Moon Base II despegará más adelante durante 2026 mediante el aterrizador Griffin, construido por Astrobotic. El envío trasladará más de 1100 libras (casi 500 kilogramos) de equipamiento, incluido el rover FLIP de Astrolab, creado para probar sistemas de desplazamiento sobre el terreno lunar.

A su vez, Moon Base III también tendrá lugar este año y llevará la investigación Lunar Vertex a bordo del módulo Nova-C Trinity, perteneciente a Intuitive Machines. El estudio examinará los “remolinos lunares”, zonas brillantes visibles sobre la Luna que permitirán ampliar el conocimiento sobre la evolución de la superficie y el comportamiento de materiales bajo condiciones extremas.

Junto con esa operación viajarán cargas útiles de la European Space Agency y del Korea Astronomy and Space Science Institute. La NASA precisó que estas actividades forman parte de más de una docena de operaciones adicionales que serán anunciadas durante 2026.

Cómo funcionarán los nuevos vehículos lunares que anunció la NASA

Con el objetivo de ampliar la movilidad sobre la zona de alunizaje, la NASA otorgó contratos por US$219 millones a Astrolab y por US$220 millones a Lunar Outpost para desarrollar la primera generación de vehículos tripulados y autónomos.

En el caso de Astrolab, la compañía construirá el modelo CLV-1, basado en la arquitectura FLEX. Este vehículo podrá transportar astronautas, suministros y equipamiento de operación remota.

La estructura tendrá una masa cercana a 2000 libras (907 kilogramos) y alcanzará velocidades superiores a seis millas por hora (9,6 kilómetros por hora) sobre terrenos planos.

Mientras tanto, Lunar Outpost fabricará Pegasus, una evolución del rover Eagle preparada para responder a los nuevos requisitos técnicos de la NASA. El sistema podrá operar durante un año como máxima y admitirá conducción manual, autónoma o teleoperada.

Además, superará las nueve millas por hora (14,4 kilómetros por hora) e incorporará tecnologías derivadas del programa Apollo. De acuerdo con la agencia espacial, la utilización temprana de múltiples vehículos permitirá:

Identificar peligros del terreno.

Mover materiales.

Acondicionar áreas de operación.

Almacenar recursos antes de las futuras expediciones tripuladas.

Durante los próximos 18 meses, las empresas seleccionadas completarán diseños, realizarán evaluaciones con tripulación y prepararán unidades de vuelo para operaciones lunares de larga duración.

MoonFall y los drones que explorarán zonas de difícil acceso de la Luna

Otra de las novedades presentadas corresponde a MoonFall, una misión que enviará cuatro drones capaces de realizar pequeños saltos para inspeccionar posibles sitios de aterrizaje de astronautas de Artemis.

El programa servirá como preparación para futuras misiones tripuladas hacia Marte NASA

Desde California, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA desarrolla los prototipos de esta iniciativa. Paralelamente, Firefly Aerospace construirá la nave encargada de transportar los dispositivos desde la órbita terrestre hasta la Luna. Para 2028 está programado el lanzamiento de esta operación experimental.

Cada unidad aterrizará de forma independiente y recopilará imágenes de alta resolución en sectores de difícil acceso durante un día lunar completo. Luego del último vuelo, la carga útil denominada “survive-the-night” permanecerá activa durante varios meses en el polo sur lunar.