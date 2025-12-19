La llegada del cometa 3I/ATLAS, en vivo: dónde se podrá ver y qué se sabe
Viaja a 246.000 km/h; la NASA sospecha que presenta “volcanes de hielo”; es el tercer objeto de origen interestelar confirmado en la historia; conocé en directo su trayectoria
El cometa 3I/ATLAS: qué es y dónde se verá
El 3I/ATLAS (C/2025 N1) es el tercer objeto de origen interestelar confirmado en la historia, después de ‘Oumuamua y Borisov. Es un cometa activo, compuesto por un núcleo de hielo y polvo formado en un sistema estelar lejano. A diferencia de los cometas de nuestro sistema, sigue una trayectoria hiperbólica, lo que significa que viaja a una velocidad tan extrema (246.000 km/h) que la gravedad del Sol no puede retenerlo. Es un visitante fugaz que atraviesa nuestro vecindario cósmico una única vez antes de regresar al espacio profundo para siempre.
Aunque el 19 de diciembre de 2025 es su punto de mayor cercanía a la Tierra, su observación presenta desafíos específicos:
- Visibilidad: No es visible a simple vista. Debido a su tenue brillo (magnitud 11-12), se requiere el uso de telescopios medianos (mínimo 80-150 mm de apertura) o binoculares astronómicos de alta potencia en cielos muy oscuros.
- Localización: Se encuentra actualmente en la constelación de Leo, moviéndose hacia Virgo.
- Horario y dirección: El mejor momento para intentar divisarlo es durante las horas previas al amanecer, mirando hacia el horizonte oriente (este).
- Transmisión digital: Dada su dificultad técnica, la mejor opción para el público general son los streamings en vivo de la NASA y el Virtual Telescope Project, que captan su distintivo brillo verdoso en tiempo real.
- 1
“Bebés vikingos”: por qué el esperma danés domina el mercado mundial de las donaciones
- 2
Descubrieron un ser que no está ni vivo ni muerto y aseguran que podría cambiar el mundo
- 3
El lucrativo negocio de los buscadores de meteoritos que ganan miles de dólares vendiéndolos
- 4
A qué hora se podrá ver el cometa 3I/ATLAS y desde dónde