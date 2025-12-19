La llegada del cometa 3I/ATLAS, en vivo: dónde se podrá ver y qué se sabe

El 3I/ATLAS (C/2025 N1) es el tercer objeto de origen interestelar confirmado en la historia, después de ‘Oumuamua y Borisov. Es un cometa activo, compuesto por un núcleo de hielo y polvo formado en un sistema estelar lejano. A diferencia de los cometas de nuestro sistema, sigue una trayectoria hiperbólica, lo que significa que viaja a una velocidad tan extrema (246.000 km/h) que la gravedad del Sol no puede retenerlo. Es un visitante fugaz que atraviesa nuestro vecindario cósmico una única vez antes de regresar al espacio profundo para siempre.

Aunque el 19 de diciembre de 2025 es su punto de mayor cercanía a la Tierra, su observación presenta desafíos específicos: