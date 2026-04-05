La maniobra del “infinito”, inspirada en Apolo 13, con la que Artemis II volverá a la Tierra casi sin encender motores

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzó su misión Artemis II como el primer viaje tripulado hacia las cercanías de la Luna en más de 50 años. Uno de los puntos centrales de la misión no está solo en el lanzamiento o en el sobrevuelo lunar, sino en la forma en que la nave Orion regresará a la Tierra.

Qué es la maniobra del “infinito” que usará Artemis II para volver a la Tierra

De acuerdo con la guía de referencia de la nave Orion de la NASA, la maniobra del “infinito”, técnicamente conocida como una trayectoria de retorno libre, dibuja una figura en forma de número 8, que se asemeja al símbolo del infinito al rodear la Luna.

El mapa del recorrido que realizará Artemis II NASA

Estos son los aspectos clave de esta maniobra según la NASA:

Aprovechamiento de la gravedad : el movimiento aprovecha el campo gravitatorio natural de la Tierra y la Luna para atraer a la nave Orion de regreso a casa de forma automática. Una vez que la cápsula rodea la cara oculta del satélite natural, la gravedad terrestre actúa como un “imán” que la arrastra de nuevo hacia la atmósfera terrestre.

: el movimiento aprovecha el para atraer a la nave Orion de regreso a casa de forma automática. Una vez que la cápsula rodea la cara oculta del satélite natural, que la arrastra de nuevo hacia la atmósfera terrestre. Eficiencia en combustible : tras la maniobra de inyección translunar (TLI), la nave no requiere activar su propulsión principal para el trayecto de vuelta. La física del sistema Tierra-Luna hace prácticamente todo el trabajo de navegación para el regreso.

: tras la maniobra de inyección translunar (TLI), la nave para el trayecto de vuelta. La física del sistema Tierra-Luna de navegación para el regreso. El legado de Apolo 13: el concepto de retorno libre es famoso por haber sido la maniobra crítica que permitió salvar a la tripulación del Apolo 13 tras la explosión de su tanque de oxígeno.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzó su misión Artemis II como el primer viaje tripulado hacia las cercanías de la Luna en más de 50 años Imagen ilustrativa generada con IA

Por qué esta trayectoria es clave para la seguridad de la misión

La NASA busca validar con Artemis II que Orion puede transportar astronautas en espacio profundo y regresar con márgenes de seguridad operativos.

La misión durará alrededor de diez días. Durante ese tiempo, la tripulación comprobará sistemas de soporte vital, navegación, comunicaciones y maniobra.

El objetivo no es alunizar, sino verificar que la nave puede funcionar con personas a bordo fuera del entorno terrestre.

Además, de acuerdo con un comunicado de la NASA, antes de partir definitivamente hacia la Luna, Orion realizó dos vueltas alrededor de la Tierra para revisar el desempeño de la cápsula y practicar maniobras manuales.

En esa fase, los astronautas ensayaron operaciones de proximidad con la etapa superior del cohete.