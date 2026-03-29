A partir del 1 de mayo: Texas exigirá pruebas de presencia legal en el país para otorgar licencias profesionales
La medida no implica un requisito de ciudadanía, sino que los migrantes podrán acceder al permiso si cumplen con los criterios de elegibilidad
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La Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) aprobó el martes 24 de marzo una medida que impactará en la vida de miles de migrantes que residen en el estado. A partir del 1° de mayo, los trabajadores tendrán que presentar pruebas de presencia legal en el país para acceder a las licencias profesionales.
Texas exigirá pruebas de presencia legal desde el 1° de mayo para otorgar licencias de trabajo
La reciente medida está en línea con las políticas del gobernador Greg Abbott, que el año pasado endureció los requisitos para obtener permisos para manejar de manera profesional con la exigencia de hablar inglés de forma fluida.
Ahora, esta acción no se enfoca en las rutas y autopistas, sino que apunta a los trabajadores de cualquier profesión, desde electricistas y cosmetólogos hasta terapeutas de dislexia y criadores de perros.
Los comisionados aprobaron de forma unánime la modificación el martes tras escuchar a varias personas que pidieron lo contrario debido a la preocupación de que perjudicaría la economía del estado, según informó The Texas Tribune.
Los oradores también comentaron que la medida impulsaría a las personas a trabajar sin licencia y debilitaría la supervisión estatal. No obstante, los miembros de la TDLR tomaron la decisión sin ninguna oposición en la votación.
Según la portavoz de la TDLR, Caroline M. Espinosa, la medida “garantiza prácticas consistentes y seguras en todos los programas”. La funcionaria agregó que también “fortalece la capacidad para identificar y prevenir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas”.
El cambio en Texas a partir del 1° de mayo: ¿solo ciudadanos?
Si bien la acción adoptada por la TDLR exige prueba de presencia legal, no solo los ciudadanos podrán pedir las licencias de trabajo, quienes Los solicitantes deberán presentar documentos como visas de inmigrante o tarjetas de residencia para demostrar su estatus legal antes de recibir sus credenciales.
“Las normas propuestas no imponen un requisito de ciudadanía. Las personas que no son ciudadanos estadounidenses aún pueden ser elegibles para obtener la licencia si cumplen con los criterios de elegibilidad”, especificó el abogado de la comisión, Derek Burkhalter.
Según la TDLR, la Ley Federal de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 prohíbe a las personas que se encuentran ilegalmente en el país recibir ciertos beneficios, a menos que cumplan con ciertos requisitos de excepción. Entre los documentos, se incluyen las licencias profesionales administradas por el estado.
Se estima que en el Estado de la Estrella Solitaria residen aproximadamente 1,7 millones de inmigrantes indocumentados. Con la nueva medida, estas personas ya no podrían solicitar las licencias de trabajo a menos que regularicen su estatus migratorio. En general, la mayoría trabaja en sectores como la construcción, la hostelería y otros que se rigen por la Ley de Licencias Laborales.
Durante el año fiscal 2025, la agencia emitió más de 1 millón de licencias individuales y comerciales. Además, durante el proceso de evaluación de la propuesta, recibió 450 comentarios sobre la norma; de ellos, todos menos 28 estaban en contra.
Los documentos que aceptará Texas desde el 1° de mayo para solicitar licencias de trabajo
En su página web oficial, la TDLR indica que acepta la siguiente documentación para demostrar la presencia legal en el estado y avanzar con la petición de la certificación laboral:
- Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos de REAL ID.
- Pasaporte estadounidense o tarjeta (puede estar vencida).
- Tarjeta de identificación militar estadounidense.
- Licencia de armas de fuego expedida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).
- Documento de identificación o relacionado con la inmigración emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) que confirme la presencia legal y la autorización para trabajar, como:
- Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551).
- Certificado de naturalización (formularios N-550 o N-570).
- Certificado de ciudadanía (formularios N-560 o N-561).
- Pasaporte extranjero con un sello I-551 (ADIT) válido (puede estar vencido; el sello debe ser válido).
- Visa de inmigrante (MRIV) con aprobación I-551 (dentro del año posterior a la admisión).
- Formulario I-94 que demuestre admisión legal o libertad condicional y una estadía autorizada vigente.
- Formulario I-797 Notificación de acción que otorga el estatus de residente permanente, o aprueba u otorga la libertad condicional o asilo, o que muestra una determinación pendiente o prima facie cuando corresponda.
- Documento de viaje para refugiados (Formulario I-571).
- Documento de autorización de empleo (Formulario I-766), que refleja el estado de autorización (incluida la categoría C31).
- Formulario I-512L (Autorización de libertad condicional).
Si el solicitante no puede presentar uno de los documentos de la lista anterior, debe llevar un permiso de conducir o una tarjeta de identificación estatal expedida por una autoridad estatal y un certificado de nacimiento o un documento del gobierno de Estados Unidos que demuestre el nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense.
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