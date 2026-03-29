Para migrantes que esperan la green card: la ley que podría beneficiar a quienes tienen TPS en 2026

Miles de migrantes que hoy residen y trabajan en Estados Unidos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) podrían acceder a una vía hacia la residencia permanente si prospera una propuesta presentada en el Congreso. La iniciativa apunta a quienes se desempeñan en actividades consideradas esenciales.

Qué propone el nuevo proyecto de ley para migrantes con TPS en Estados Unidos

El proyecto fue impulsado por la congresista de Florida Sheila Cherfilus-McCormick y lleva por nombre Ley de Respeto a los Trabajadores Esenciales.

Su objetivo es crear un mecanismo legal para que parte de los beneficiarios del TPS puedan solicitar la green card sin depender de otras vías migratorias, como el matrimonio o el patrocinio laboral tradicional.

Sheila Cherfilus-McCormick presentó una propuesta legislativa para proteger a los beneficiarios del TPS Sitio oficial de la congresista Sheila Cherfilus-McCormick

“Los beneficiarios del TPS generan US$21 mil millones que impulsan la economía estadounidense, aportando US$5,2 mil millones en ingresos fiscales a nivel federal, estatal y local”, señaló Cherfilus-McCormick en un comunicado oficial.

Si la ley se aprobara, las solicitudes podrían comenzar a presentarse 90 días después de su entrada en vigor.

Además, el texto prevé una protección puntual:

Impedir que una persona sea deportada únicamente porque su TPS dejó de estar vigente .

. En ese escenario, el beneficiario podría continuar en el país norteamericano y solicitar una autorización laboral mientras se resuelve su trámite migratorio.

y solicitar una autorización laboral mientras se resuelve su trámite migratorio. La iniciativa no transforma automáticamente el TPS en green card, pero sí crea una herramienta específica para un grupo que hoy no cuenta con una transición directa hacia la residencia legal permanente.

El proyecto de ley busca establecer un mecanismo para que los extranjeros de naciones en crisis que trabajan en sectores críticos puedan solicitar la residencia permanente Freepik

Quiénes podrían calificar para obtener la green card con TPS

“En Florida, más de 403 mil residentes con TPS trabajan en los sectores de salud, suministro de alimentos, construcción, transporte, hostelería y cuidado familiar“, dijo Cherfilus-McCormick.

“Sin embargo, muchos aún enfrentan el riesgo de deportación, independientemente de los años que hayan vivido y trabajado en el país”, agregó.

Con este enfoque, su propuesta se concentra en trabajadores de áreas consideradas críticas para el funcionamiento diario de EE.UU.

“Se presentaron durante la pandemia y continúan desempeñando trabajos esenciales para las comunidades”, aseguró la congresista.

La lógica de la ley es que quienes ya sostienen actividades esenciales dentro del país norteamericano puedan acceder a una estabilidad migratoria mayor, en lugar de depender de renovaciones temporales o de medidas sujetas a cambios políticos.

Por qué el TPS vuelve a estar en debate

La discusión legislativa se reactivó después de decisiones para finalizar el TPS a nacionales de distintos países, entre ellos Haití, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Siria, Somalia, Nepal, Camerún, Yemen, Sudán del Sur, Etiopía y Myanmar.

Con este enfoque, la propuesta se concentra en trabajadores de áreas consideradas críticas para el funcionamiento diario de EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

En casos como el de Venezuela, esas finalizaciones tienen fechas previstas para el 2 de octubre, lo que pone en riesgo la continuidad laboral y la permanencia legal de miles de personas.

Algunas de esas medidas quedaron demoradas o parcialmente frenadas por recursos judiciales.

Para la impulsora del proyecto, regularizar a este grupo no solo resolvería un problema migratorio, sino también laboral y económico, al dar continuidad a personas que ya ocupan puestos que hoy necesita el mercado estadounidense.

“Estas son las personas que cuidan de nuestras familias, cultivan y distribuyen nuestros alimentos, reconstruyen tras los desastres y mantienen en funcionamiento los negocios locales”, señaló.

Desde el gobierno federal se insiste en que el TPS fue concebido como una herramienta temporal y no como un paso hacia la residencia.