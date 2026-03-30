Ron DeSantis firmó siete nuevas leyes en Florida, con impacto en trabajadores agrícolas y de la salud

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó siete leyes que modifican distintos aspectos de la vida en el estado, desde cuestiones vinculadas a la agricultura, la salud y los proyectos inmobiliarios.

SB 386, la ley de Florida que beneficia a trabajadores agrícolas

Dentro del paquete de leyes firmado por DeSantis, destaca la normativa que busca proteger a los trabajadores de este rubro ante la compra de equipamiento defectuoso.

Una de las leyes aprobadas en Florida afecta a trabajadores agrícolas CHANDAN KHANNA - AFP

De acuerdo a lo que presenta el texto de la ley, se destacan estas claves:

Definición de equipo agrícola: incluye todo equipamiento a motor que se utilice en una granja o para transportar productos . No incluye productos utilizados en el ámbito urbano.

incluye . No incluye productos utilizados en el ámbito urbano. Si el equipo presenta defectos que no cumplen con las garantías escritas, el trabajador puede reclamar como mínimo dentro del primer año desde la fecha de entrega.

que no cumplen con las garantías escritas, el desde la fecha de entrega. Ante ese pedido, el fabricante debe realizar las reparaciones necesarias para cumplir con la garantía sin costo .

. En caso de que el fabricante no logre reparar el defecto en tres o más reparaciones , la ley de Florida lo obliga a sustituir el equipo por uno equivalente o reembolsar el precio total de compra en efectivo.

, la ley de Florida lo obliga a por uno equivalente o de compra en efectivo. El fabricante puede defenderse legalmente si demuestra que el defecto no afecta sustancialmente el uso o valor de mercado del equipo o si el problema fue causado por el uso erróneo de quien lo adquirió.

La SB 844 de Florida también afecta a trabajadores

Además de la SB 386, la SB 844 influye en los trabajadores. En este caso, esta ley modifica obligaciones para los profesionales de la salud, como médicos y enfermeros.

Esta norma introduce cambios en las obligaciones de capacitación, ya que modifica el curso obligatorio de dos horas sobre prescripción de sustancias controladas. A partir de ahora, se deberá incluir información específica sobre el tratamiento del dolor en pacientes con anemia de células falciformes.

Las siete nuevas leyes de Florida que firmó DeSantis

Los proyectos se convirtieron oficialmente en ley luego de que obtuvieron la firma del gobernador Ron DeSantis Foto Flgov

Estas son las nuevas normativas que promulgó DeSantis: