Ron DeSantis firmó siete nuevas leyes en Florida, con impacto en trabajadores agrícolas y de la salud
El gobernador del Estado del Sol promulgó normativas que modifican diversos aspectos
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó siete leyes que modifican distintos aspectos de la vida en el estado, desde cuestiones vinculadas a la agricultura, la salud y los proyectos inmobiliarios.
SB 386, la ley de Florida que beneficia a trabajadores agrícolas
Dentro del paquete de leyes firmado por DeSantis, destaca la normativa que busca proteger a los trabajadores de este rubro ante la compra de equipamiento defectuoso.
De acuerdo a lo que presenta el texto de la ley, se destacan estas claves:
- Definición de equipo agrícola: incluye todo equipamiento a motor que se utilice en una granja o para transportar productos. No incluye productos utilizados en el ámbito urbano.
- Si el equipo presenta defectos que no cumplen con las garantías escritas, el trabajador puede reclamar como mínimo dentro del primer año desde la fecha de entrega.
- Ante ese pedido, el fabricante debe realizar las reparaciones necesarias para cumplir con la garantía sin costo.
- En caso de que el fabricante no logre reparar el defecto en tres o más reparaciones, la ley de Florida lo obliga a sustituir el equipo por uno equivalente o reembolsar el precio total de compra en efectivo.
- El fabricante puede defenderse legalmente si demuestra que el defecto no afecta sustancialmente el uso o valor de mercado del equipo o si el problema fue causado por el uso erróneo de quien lo adquirió.
La SB 844 de Florida también afecta a trabajadores
Además de la SB 386, la SB 844 influye en los trabajadores. En este caso, esta ley modifica obligaciones para los profesionales de la salud, como médicos y enfermeros.
Esta norma introduce cambios en las obligaciones de capacitación, ya que modifica el curso obligatorio de dos horas sobre prescripción de sustancias controladas. A partir de ahora, se deberá incluir información específica sobre el tratamiento del dolor en pacientes con anemia de células falciformes.
Las siete nuevas leyes de Florida que firmó DeSantis
Estas son las nuevas normativas que promulgó DeSantis:
- SB 844: legisla sobre enfermedad de células falciformes. Refuerza los requisitos de capacitación para los profesionales autorizados a prescribir sustancias controladas. La norma hace énfasis en el manejo del dolor de los pacientes.
- HB 1443: crea un registro estatal de la enfermedad de Parkinson. Esta base de datos funcionará como una manera de rastrear datos y sugerir mejoras a partir de lo que presente la información.
- HB 1445: se complementa con la ley anterior. En concreto, limita los alcances del acceso al registro público para mantener la privacidad de los pacientes y determinar quién puede consultar el registro estatal.
- SB 386: establece normativas sobre los equipos agrícolas y protege a los trabajadores contra tecnología defectuosa.
- HB 7011: es una ley de confidencialidad sobre los datos de acuicultura en Florida. Protege información sobre registros de producción, procesamiento de mariscos y auditorías de tierras sumergidas.
- HB 569: actualiza el trato a los acusados con discapacidades intelectuales o autismo y amplía la definición de “cliente forense”.
- HB 399: impulsa modificaciones sobre las normas locales de desarrollo para facilitar la aprobación y construcción de proyectos inmobiliarios.
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