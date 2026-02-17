La NASA advirtió que la Tierra está indefensa ante miles de asteroides “asesinos de ciudades” no detectados

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) emitió una contundente advertencia: la Tierra carece de defensas activas ante unos 15.000 asteroides medianos, capaces de destruir ciudades, que permanecen sin identificar. Esta revelación generó terror en varias partes del mundo, pero ya se trabaja en programas de detención, como la misión Near-Earth Object Surveyor.

Fue la Dra. Kelly Fast, Oficial Interina de Defensa Planetaria de la NASA, quien durante la conferencia anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en Phoenix subrayó que estos meteoros, de al menos 140 metros de diámetro, representan un riesgo mayor. “Lo que me quita el sueño son los asteroides que no conocemos”, declaró. De 25.000 objetos estimados que orbitan nuestro planeta, la NASA solo consiguió localizar el 40%, algo que deja aproximadamente 15.000 sin rastrear.

En diciembre de 2025, la NASA confirmó que habían encontrado exactamente 40.155 asteroides de todo tipo de tamaño cerca de la Tierra NASA

La situación se agrava por la falta de una respuesta inmediata y la Dra. Nancy Chabot, líder de la misión DART (Double Asteroid Redirection Test) en la Universidad Johns Hopkins, expresó su profunda preocupación. Aunque en 2022 demostró cómo alterar la trayectoria de un asteroide al impactar una nave espacial, la especialista advirtió: “DART fue una gran demostración, pero no tenemos eso listo para usar si hubiera una amenaza que lo necesitara”.

Esto implica que, si un asteroide peligroso fuera detectado en curso de colisión, no existiría un mecanismo activo para desviarlo. “Podríamos estar preparados para esta amenaza. Y no veo que se esté haciendo esa inversión”, lamentó Chabot. Así, sugirió que las agencias espaciales carecen de financiación adecuada para mantener defensas.

El documental Planetary Defenders muestra el complejo mundo de la búsqueda de asteroides y la defensa planetaria

Los asteroides medianos plantean un desafío particular por su dificultad de detección, mientras que los masivos, como el que causó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, son fáciles de rastrear. “No nos preocupan tanto los grandes de las películas, porque sabemos dónde están”, afirmó la Dra. Fast en diálogo con el The Telegraph. Los pequeños fragmentos impactan sin daños significativos, pero es la categoría de 140 metros la que más preocupa: son grandes para causar daños regionales catastróficos, pero pequeños para eludir los métodos de detección actuales.

La vulnerabilidad se evidenció con el asteroide YR4 del año pasado, ya que generó una “alerta máxima” con probabilidad de colisión, antes de que análisis descartaran una amenaza directa para la Tierra. No obstante, aunque se descartó un impacto en 2032, existe la posibilidad de que colisione con la Luna, un evento visible a simple vista. Este “casi impacto” sirvió como crucial advertencia y podría ser el punto de quiebre para una modificación fundamental en el futuro.

El asteroide YR4 generó mucha incertidumbre en la comunidad científica, y ahora preocupa por su posible impacto con la Luna

Para abordar esta brecha, la NASA lanzará el próximo año la misión Near-Earth Object Surveyor. Este telescopio espacial usará firmas térmicas para identificar asteroides brillantes y oscuros, estos últimos difíciles de detectar con métodos convencionales. La agencia busca catalogar más del 90% de los objetos cercanos a la Tierra mayores de 140 metros en la próxima década. “Estamos buscando en los cielos para encontrar asteroides antes de que ellos nos encuentren a nosotros, y atraparlos antes de que nos atrapen”, concluyó Fast en una conversación con el portal GB News.