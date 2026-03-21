La NASA captó imágenes de algo nunca visto: un cometa se desintegró en tiempo real

En un hallazgo científico que sorprendió a la comunidad astronómica internacional, el telescopio espacial Hubble de la NASA logró captar una secuencia de imágenes sin precedentes: la desintegración activa de un cometa. El fenómeno, registrado durante tres días consecutivos en noviembre de 2025, permite a los investigadores observar la física que ocurre en la superficie de estos objetos antiguos con un nivel de detalle nunca antes alcanzado por los instrumentos actuales de exploración espacial.

El protagonista de este evento es el cometa C/2025 K1, también identificado como K1, que inicialmente no era el objetivo central de la misión. Según lo informado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, el equipo científico tuvo que cambiar su plan de observación debido a restricciones técnicas imprevistas. “A veces la mejor ciencia ocurre por accidente”, señaló John Noonan, profesor de física en la Universidad de Auburn y co-investigador del proyecto, en declaraciones difundidas por la entidad. El académico explicó que, tras la imposibilidad de observar su blanco original, se vieron obligados a buscar un nuevo destino, y la fortuna quiso que, justo al dirigir sus instrumentos hacia K1, el cometa comenzara a fracturarse, una circunstancia descrita por el equipo como una posibilidad extremadamente remota.

El telescopio espacial Hubble captó imágenes de la desintegración activa del cometa C/2025 K1 NASA

La relevancia de este suceso reside en la capacidad del Hubble para resolver con nitidez detalles que, desde telescopios terrestres, solo se perciben como manchas difusas. Al observar los datos, Noonan relató que, al revisar la primera toma, pudo identificar la presencia de cuatro cometas donde originalmente esperaban encontrar solo uno. “Supimos entonces que esto era algo realmente especial”, afirmó el investigador. El análisis detallado de las imágenes, publicadas recientemente en la revista Icarus, muestra cómo el núcleo del cuerpo celeste, que tenía un diámetro aproximado de cinco millas (aproximadamente ocho kilómetros), se fragmentó progresivamente mientras se alejaba de su punto de mayor proximidad al Sol, conocido como perihelio.

El equipo científico, liderado por Dennis Bodewits, también de la Universidad de Auburn, destacó la importancia de este material para comprender la formación de nuestro sistema planetario. “Los cometas son restos de la era de formación del sistema solar; están hechos de materiales primordiales”, explicó Bodewits. No obstante, advirtió que estos objetos no se mantienen prístinos, ya que fueron irradiados por el Sol y los rayos cósmicos. La fractura del cometa permitió a los científicos acceder a material antiguo que no fue procesado, lo cual es fundamental para distinguir entre las propiedades primitivas del objeto y aquellas adquiridas por su evolución.

La ubicación del cometa C/2025 K1, que va rumbo a las profundidades del espacio NASA

Un aspecto que generó nuevas interrogantes es el desfase observado entre el momento en que el cometa comenzó a romperse y la aparición de los destellos brillantes detectados desde la Tierra. Los investigadores teorizan que, al abrirse, el cometa expone hielo puro, pero que posiblemente requiera tiempo para que se forme una capa de polvo o se acumule la presión interna necesaria para expulsar gas. Este fenómeno físico, observado casi en tiempo real, brinda pistas vitales sobre la cronología de estos procesos.

Actualmente, el cometa C/2025 K1 continúa su trayectoria hacia las profundidades del espacio, alejándose de nuestro sistema, mientras los datos obtenidos continúan por ser analizados por los especialistas.

El telescopio espacial Hubble podría estrellarse pronto contra la Tierra

Durante más de tres décadas, el telescopio espacial Hubble fue una de las herramientas más importantes de la astronomía moderna. Desde su lanzamiento en 1990, el observatorio permitió confirmar la existencia de agujeros negros, estudiar la expansión del universo y descubrir lunas desconocidas de Plutón, entre otros hitos científicos. A pesar de que todavía opera y envía datos valiosos, nuevos análisis advierten que su órbita se degrada de forma progresiva y que, si no se toman las medidas necesarias, el telescopio podría reingresar a la atmósfera terrestre en los próximos años.

La caída del telescopio espacial Hubble sería en 2033 (Foto: NASA)

El telescopio orbita la Tierra a unos 550 kilómetros de altura, dentro de la llamada órbita terrestre baja, a una velocidad aproximada de 28.000 kilómetros por hora. Aunque se encuentra en el espacio, no está completamente fuera del alcance de la atmósfera, ya que la resistencia atmosférica, incluso a esa altitud, ejerce un arrastre constante que reduce lentamente su órbita.